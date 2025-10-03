　
連假衝北海岸注意！　台2線替代道路、尖峰時段一次看

▲金山警公布台2線「替代道路、尖峰時段」全攻略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中秋連假進出金山、野柳，尖峰時段與替代道路一次看。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋連假將至，月圓人團圓，許多民眾將返鄉與家人相聚。預估自10月3日（周四）17時起，南下車流將逐漸增加，通往高速公路交流道的主要平面道路也將出現車潮。此外，各觀光景點周邊道路於連假期間預計湧入大量人車，容易導致交通壅塞。為維持交通順暢，金山警分局已規劃交通疏導管制勤務，將於轄內重要路段及路口，由員警視車流狀況機動調整號誌，並加強指揮引導。

新北市萬里、金山、石門三區主要幹道為台2線，為有效疏運並分散車流，建議用路人行駛以下替代道路：1、前往野柳風景區或龜吼漁港的民眾，可由台2線玉田路口往金山方向，左轉玉田路前往野柳地質公園及海洋世界。2、從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區的民眾，可於萬里區下社路口提前右轉磺清路接往台2線，避開金山市區車流。3、前往金山老街的用路人，可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行駛，避開金山市區道路。

▲金山警公布台2線「替代道路、尖峰時段」全攻略。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山警分局表示，依據往年經驗，基隆往金山方向的尖峰時段約為上午10時至下午2時；金山往國道3號、台62線快速道路方向的尖峰時段約為下午3時至6時。建議民眾規劃行程時避開尖峰時段，並多利用替代道路，以免受困車陣，節省交通時間。也可收聽警廣路況報導，掌握最新資訊。

金山警分局特別呼籲，轄區內野柳風景區及龜吼漁港適逢萬里蟹產季，預期將吸引大量人潮。請駕駛人行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施及指示牌引導，耐心行駛，切勿於紅線違規停車或併排停車，以維持道路暢通。

▲金山警公布台2線「替代道路、尖峰時段」全攻略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警公布台2線「替代道路、尖峰時段」全攻略。（圖／記者郭世賢翻攝）

彩田友善農作與台灣農民組合協會攜手推動「友善米契作捐贈偏鄉小學」公益行動，今年度再度擴大版圖，從原本的6所學校擴增至金山、萬里9所國小，共有1483位學童受惠，總計提供1萬5750公斤友善米，讓孩子在每日午餐吃到安全、健康的在地好米。總統賴清德也響應「認購捐米」行列，力挺在地農友並推廣食農教育。

