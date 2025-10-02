公益善循環！賴清德響應「認購捐米」　友善米助金萬9校學童午餐

▲友善米契作擴大，總統賴清德響應助學童。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

彩田友善農作與台灣農民組合協會攜手推動「友善米契作捐贈偏鄉小學」公益行動，今年度再度擴大版圖，從原本的6所學校擴增至金山、萬里9所國小，共有1483位學童受惠，總計提供1萬5750公斤友善米，讓孩子在每日午餐吃到安全、健康的在地好米。總統賴清德也響應「認購捐米」行列，力挺在地農友並推廣食農教育。

「友善米契作捐贈」自2019年啟動，結合農友、企業與地方資源支持，逐步擴大成果。彩田友善農作執行長楊儒門指出，他自2015年返鄉推動無農藥、無除草劑、無化肥的耕作方式，不僅恢復生態環境，也將稻作融入學校課程，讓學生透過插秧、收割、撿福壽螺等農事體驗，理解米粒的得來不易，並與土地建立連結。他強調：「農友堅持友善耕種，企業認購支持，孩子在學校吃到自己參與種植的米，這就是一個善的循環。」

地方企業與社團也積極響應。賓航賓士今年購買3000公斤「彩田米」支持契作，總經理林文益身為金山萬里在地人，直言參與格外有意義，未來將持續投入企業力量支持在地農業。金山財神廟慈善會則透過彩田米計畫，延伸其長期對學子獎助學金的關懷，進一步回饋學生的營養午餐。

在校園端，萬里大鵬國小校長徐嘉鴻分享，孩子們從插秧到收割都有親身參與，因此對稻米珍惜更多。學生也表示，學校吃的彩田米「比較香也更好吃」，並體會到農夫的辛勞。

農業部林業及自然保育署科長劉啟斌指出，金山地區水田位於國土生態綠網北海岸淺山保育軸帶，是候鳥遷徙及珍稀物種的重要棲息地。自2016年起，林業及自然保育署宜蘭分署與台灣農民組合協會推動「金山地區生態網絡推動實踐計畫」，由最初僅2位農友、1.1公頃的無毒水稻契作，至今已擴展至12位農友、14公頃，逐步形成生態、農業、教育並進的良性循環。