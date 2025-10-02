　
社會 社會焦點 保障人權

瑞芳83歲母洗腎失聯！兒在南投遠距求救　警消出動雲梯車解危

▲瑞芳83歲母洗腎跌倒失聯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲兒在南投心急如焚，驚傳瑞芳母跌倒受困，警消出動雲梯車救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區昨（1）日上午發生一起緊急救援案件！一名居住於瑞芳區大埔路的83歲楊姓老婦，原定前往基隆長庚醫院洗腎，卻未按時到院，家屬多次聯繫不上，心急如焚。遠在南投的兒子因無法即時趕回，緊急向瑞芳警四腳亭派出所求助，警、消與里長聯手展開救援，最終利用雲梯車從二樓陽台進入屋內，成功救出跌倒受傷的婦人。

瑞芳警四腳亭派出所警員張明哲於1日上午11時許接獲楊姓男子報案，指其83歲母親獨自居住，原應前往醫院洗腎，但院方通知未到，且電話無人接聽。張員立即趕往現場，多次敲門未獲回應，考量老婦安危，隨即聯繫吉安里里長謝永昌及四腳亭消防分隊支援，準備破門。

消防人員抵達後，出動雲梯車協助。張員靈機一動，建議利用雲梯車從二樓陽台進入，避免破壞大門，也能快速確認婦人狀況。消防人員迅速架設梯子，登上二樓陽台並開啟房門，進入屋內後，發現楊姓婦人因早上起床時跌倒，腳踝受傷無法起身，也無法接聽電話，雖受困多時，但意識清楚。

救護人員立即為老婦進行初步檢視，並送往基隆長庚醫院治療。經檢查，老婦生命徵象穩定，無生命危險。這場及時救援讓遠在南投的兒子終於放下心中大石，也展現警消與社區合作的高效率。

瑞芳警分局呼籲，家中若有獨居或行動不便長者，建議安裝緊急求助裝置，並與鄰里保持聯繫，以降低意外發生時的風險。

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

10/01 全台詐欺最新數據

10/01 全台詐欺最新數據
426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：提升偏鄉救災量能

貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：提升偏鄉救災量能

新北市貢寮消防分隊與瑞芳警分局貢寮分駐所共構的新廳舍於今（2）日正式落成，工程總經費為1億7828萬元，總樓地板面積達688坪，為原廳舍的三倍大。新廳舍不僅擴增辦公與備勤空間，並設置室內體能訓練室，同時利用車庫平台與屋突層規劃為開放式訓練場域，強化平時訓練機能。

新北市圖推「月台賞閱」　親子共享最暖儀式感

新北市圖推「月台賞閱」　親子共享最暖儀式感

新北動保推黑狗認養　加碼送沙龍照珍藏愛

新北動保推黑狗認養　加碼送沙龍照珍藏愛

新北強化隧道救援能量　萬里隧道電動車火災演練

新北強化隧道救援能量　萬里隧道電動車火災演練

瑞芳警破跨國竊盜案　里長農會聯手獻獎金

瑞芳警破跨國竊盜案　里長農會聯手獻獎金

新北市瑞芳區洗腎雲梯車警消

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

