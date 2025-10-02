瑞芳83歲母洗腎失聯！兒在南投遠距求救　警消出動雲梯車解危

▲兒在南投心急如焚，驚傳瑞芳母跌倒受困，警消出動雲梯車救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區昨（1）日上午發生一起緊急救援案件！一名居住於瑞芳區大埔路的83歲楊姓老婦，原定前往基隆長庚醫院洗腎，卻未按時到院，家屬多次聯繫不上，心急如焚。遠在南投的兒子因無法即時趕回，緊急向瑞芳警四腳亭派出所求助，警、消與里長聯手展開救援，最終利用雲梯車從二樓陽台進入屋內，成功救出跌倒受傷的婦人。

瑞芳警四腳亭派出所警員張明哲於1日上午11時許接獲楊姓男子報案，指其83歲母親獨自居住，原應前往醫院洗腎，但院方通知未到，且電話無人接聽。張員立即趕往現場，多次敲門未獲回應，考量老婦安危，隨即聯繫吉安里里長謝永昌及四腳亭消防分隊支援，準備破門。

消防人員抵達後，出動雲梯車協助。張員靈機一動，建議利用雲梯車從二樓陽台進入，避免破壞大門，也能快速確認婦人狀況。消防人員迅速架設梯子，登上二樓陽台並開啟房門，進入屋內後，發現楊姓婦人因早上起床時跌倒，腳踝受傷無法起身，也無法接聽電話，雖受困多時，但意識清楚。

救護人員立即為老婦進行初步檢視，並送往基隆長庚醫院治療。經檢查，老婦生命徵象穩定，無生命危險。這場及時救援讓遠在南投的兒子終於放下心中大石，也展現警消與社區合作的高效率。

瑞芳警分局呼籲，家中若有獨居或行動不便長者，建議安裝緊急求助裝置，並與鄰里保持聯繫，以降低意外發生時的風險。