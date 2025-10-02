新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

▲新北市政府2日舉辦消防局貢寮分隊暨警察局分駐所落成啟用典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮消防分隊與瑞芳警分局貢寮分駐所共構的新廳舍於今（2）日正式落成，工程總經費為1億7828萬元，總樓地板面積達688坪，為原廳舍的三倍大。新廳舍不僅擴增辦公與備勤空間，並設置室內體能訓練室，同時利用車庫平台與屋突層規劃為開放式訓練場域，強化平時訓練機能。市長侯友宜表示，市府積極完善消防及警察同仁辦公廳舍等執勤環境，提升救災、救護量能，讓無論都會、偏鄉地區的同仁都有更好的工作環境，全力守護市民安全。

侯友宜表示，貢寮位處東北角，有山域及海域豐富景觀，經常有前來觀光戲水的遊客，警消同仁的工作也相對繁重，因此市府積極強化防災救災量能，在硬體建設上，斥資逾1億7000萬元改建貢寮分隊及警察分駐所辦公廳舍，提供更寬敞的值勤環境，軟體設備上，結合智慧科技讓案件通報更即時，同仁掌握狀況後能即刻出動，加速救災及救護效率。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，有都會也有山海，警消的工作更是複雜。市府推動警消廳舍新建及改善計畫，以短、中、長期三階段盤點設備並逐步完善，包含此次的貢寮消防分隊及分駐所在內，目前完工啟用的共構廳舍共2座，另有9處消防廳舍及15處警察廳舍完工啟用，此外5處消防廳舍及5處警察廳舍正在興建，另有3處消防廳舍及8處警察廳舍規劃當中，市府會持續提升警消工作環境，讓同仁執勤安心無憂。

消防局補充，貢寮警消共構廳舍為地上4層的辦公廳舍，總面積達688坪，是原廳舍的三倍，不僅提供寬敞的環境，且設置室內體能室，並運用車庫平臺及屋突層作為開放式訓練場域，整體提升治安勤務、災害應變及消防救護能量。

