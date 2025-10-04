東京公車鬧駕駛荒！　23年來首度「大砍400班次」票價喊漲

圖文／鏡週刊

東京也陷入公車駕駛員荒，《NHK》調查發現，今年秋季改點起，至少6家巴士業者因司機不足而減班，其中包含都營巴士在內的4家業者，共削減約400班次，這是自2002年以來，首次因駕駛員不足而減班。

其中公開減班數量的，包括都營巴士與3家民營巴士公司：都營巴士減少206班，3家公司合計至少199班。都營巴士方面，將在新宿區、港區、墨田區等19條路線上，平日減少89班，週六減少65班，週日與國定假日減少52班。

目前都營巴士擁有2,000名駕駛員，但其中6成超過50歲，未來將陸續退休，加上去年起實施的「2024年問題」工時上限規定，使得延長工時補缺口成為不可能。即使積極招募，去年仍比預期少招30人。學者警告，都市雖公共交通便利，但駕駛員不足若持續惡化，恐波及日常通勤、就醫與通學。建議不僅要檢討路線與班次，更需提升薪資待遇，甚至考慮票價調漲。

勞工團體調查顯示，關東巴士駕駛年工時平均達2413小時，比同業多出250小時，平均年薪則比全產業低50萬日圓，難以吸引新人。多家業者已開始提高薪資並補助大型駕照費用，也有公司引進外籍駕駛，例如「東京巴士」錄用9名菲律賓籍司機，年底可望上路；「東急巴士」則展開自動駕駛實驗，尋求永續營運。

更多鏡週刊報導

