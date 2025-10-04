　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參院推新法案　擬以「經濟制裁」嚇阻中國侵台

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美參院擬推新法案，確保美國能在中國一旦對台灣動武時，能迅速啟動經濟反制手段。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國參議院外交關係委員會主席、愛達荷州共和黨籍參議員里契（Jim Risch）3日宣布，將提出相關法案，透過預先鎖定制裁對象，建立由國務院與財政部領導的工作小組，確保美國能在中國一旦對台灣動武時，能迅速啟動經濟反制手段。

根據《路透社》報導，里契在聲明中指出，這項《威懾中華人民共和國對台灣侵略法案》（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act）的核心是要界定中國可能成為制裁目標的軍事與非軍事單位，包括制裁、出口管制及其他經濟措施。

里契強調，這是從俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及盟友祭出制裁時所遇到的困難中汲取的經驗，「我們要確保，美國若遇上中國對台灣動武，能即刻打擊中國最痛的地方」。里契幕僚透露，法案預計於6日正式提出。

這項提案正值美國總統川普（Donald Trump）預計本月與中國國家主席習近平會晤前夕，川普力求與北京達成一項重大貿易協議。外界認為，國會此舉除了凸顯對中國的警告，也在某種程度上，與白宮的經貿布局形成微妙的平衡。

中國近來持續加大對台灣的軍事與政治壓力，美國則是台灣最重要的國際支持者，不過部分觀察人士憂心，川普對台灣防衛的承諾恐怕不如歷任總統堅定，可能為了換取貿易成果而對北京讓步。

目前，美國國務院仍重申華府對台政策沒有改變，反對任何一方片面改變台海現狀。分析認為，中國期待川普能明確表態「反對台獨」，而不僅是像拜登（Joe Biden）政府時期的「不支持」。

里契的提案只是國會近來眾多涉台立法之一。支持者強調，這些舉措凸顯了國會內部跨黨派共識，即繼續對中國可能的台灣行動保持強硬立場。

更多新聞
北捷「優先席讓座」風波紅到國外！　韓網反應超意外
美參院推新法案　擬以「經濟制裁」嚇阻中國侵台
信義區保時捷被噴「渣男包養」　JKF女郎發聲
道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰
光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇喊：難怪這麼多人去挖泥
李多慧用4個字拿下雙11活動　網警告小編：敢騙就抵制
今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美台關係台美關係美中台北美要聞參議院

