川普再提全民發錢！未來關稅年收入曝光　擬發最高2000美元支票

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普2日表示，預期未來每年的關稅收入會超過1兆美元，考慮撥款發放最高2000美元（約新台幣6萬元）的退稅支票。

川普接受One America News Network專訪時透露，關稅政策才剛剛開始，預估未來每年將創造超過1兆美元收入。針對打算如何運用這筆錢，他說，第一個是要先拿來償還債務，還說美國政府正透過關稅獲得前所未有的資金，美國37兆美元的國債相對來說很少。

President Trump tells me he’s considering rebate checks of $1,000-$2,000 from tariff revenue.



TRUMP: “We’ll pay back debt. But we also might make a distribution to the people, almost like a dividend to the people of America.”



Tune into @OANN at 11pm ET to watch!

川普也考慮把部分關稅收入分配給美國人民，「我們正在考慮發放1000到2000美元給民眾，這會是很棒的事」。不過，聯邦政府的任何支出都需要經過國會批准。

根據財政部數據，聯邦政府今年已從關稅中獲得約2149億美元收入。財長貝森特（Scott Bessent）多次預測，在今年年底之前，美國關稅收入將達到至少3000億美元。

與此同時，川普關稅政策正面臨法律挑戰。今年8月，美國聯邦上訴法院做出重大裁決，以7比4票數認定川普依緊急權力法案課徵的大規模關稅措施缺乏法律依據。在川普政府上訴之後，美國最高法院將於11月第一周開庭審理。

貝森特警告，若最高法院認定關稅違法，政府恐被迫退還7500億至1兆美元的已徵收和預計徵收的關稅收入。