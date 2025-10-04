　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯同意部分和平計畫　川普喊話以色列：立刻停止轟炸

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲川普要求以色列立刻停火。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的加薩和平方案獲得哈瑪斯（Hamas）部分回應，同意釋放人質並進一步談判，但仍避談解除武裝與撤軍等關鍵問題。川普則強調，這份聲明已顯示哈瑪斯「準備好迎向持久和平」，並公開呼籲以色列立即停止轟炸，以便能安全且迅速將人質帶出。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他認為哈瑪斯的聲明顯示出已準備好迎向持久和平，「以色列必須立刻停止轟炸加薩，這樣我們才能安全且迅速地把人質救出！」他同時指出，目前環境太危險，正在就細節進行協商，「這不僅僅是關於加薩，而是攸關中東長久以來追求的和平。」

哈瑪斯在回覆中表示，同意依照提案的交換公式，釋放所有被俘人質與遺體，前提是具備必要的現場條件。此外，哈瑪斯也表示，準備透過調停者立刻展開談判，針對細節進行討論。

哈瑪斯更進一步指出，願意將加薩地帶的管理權交給一個由巴勒斯坦共識基礎上成立、由獨立技術官僚組成並獲得阿拉伯與伊斯蘭國家支持的機構。這也是哈瑪斯過去曾提出過的替代方案，包括釋放人質及交出行政管理權。

不過，《路透社》披露的文件中，哈瑪斯並未同意解除武裝或接受分階段撤軍。以色列方面則尚未立即表態。

與此同時，加薩市（Gaza City）居民表示，在聲明發布後，以軍隨即加大空襲，轟炸林馬爾（Remal）社區與汗尤尼斯（Khan Younis），但目前沒有傳出傷亡。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則對哈瑪斯的回應表示鼓舞，敦促各方把握機會結束戰爭。聯合國援助主管佛萊契（Tom Fletcher）也說，川普的計畫可為巴勒斯坦人帶來急需的救援物資，國際組織已經準備好投入行動。

這場戰爭始於2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列，造成1200人死亡、251人遭擄。以色列隨後展開大規模軍事行動，加薩衛生部門統計至今已有逾6萬6000人喪生，大多為平民。

10/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊人質川普北美要聞

