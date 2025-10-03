　
    • 　
>
國際

美國政府關門第2天！國家公園「被迫關閉」　低收弱勢補助受影響

▲▼美國政府癱瘓第2天，華府一塊告示牌表示，國會大廈遊客中心將從1日起關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府癱瘓第2天，華府一塊告示牌表示，國會大廈遊客中心將從1日起關閉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦政府本月1日起臨時關閉停擺，至今已進入第2天，國會因預算協商破局而陷入僵局。停擺影響範圍擴及至國家公園、觀光景點、聯邦補助計畫及多項公共服務，部分公園被迫關閉，維護與安全工作人員短缺，也使低收入家庭及兒童面臨補助暫停的風險，民眾遊覽、生活及經濟活動皆受到衝擊。

由於聯邦政府暫停運作，美國國家公園管理局（NPS）僅維持基本服務，部分公園仍對外開放，但人員多數放無薪假。國家公園保護協會（NPCA）警告，現場遊客可能「孤立無援」，設施有限且缺乏通訊人員，容易造成安全風險。前公園巡守人員韋德（Bill Wade）也指出，公園開放對遊客而言存在危險，一旦出現事故可能需長時間等待援助。

部分景點在過去停擺期間曾遭受破壞，包括野生動物捕獵、歷史遺跡破壞及垃圾氾濫。

根據美媒《CNN》，多個國家公園及紀念地因政府停擺而暫時關閉，包括舊金山灣區的惡魔島（Alcatraz Island）、新墨西哥州的卡爾斯巴德洞穴（Carlsbad Caverns）、亞利桑那州的蒙特祖瑪堡國家紀念碑（Montezuma Castle National Monument）、華盛頓特區的華盛頓紀念碑（Washington Monument）等。

國家公園每日門票收入可能損失達100萬美元，周邊社區每日損失高達8000萬美元，對當地經濟造成衝擊。

▲▼華盛頓紀念碑。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓紀念碑。（圖／達志影像／美聯社）

美國政府停擺亦衝擊低收入族群及兒童的營養補助計畫（WIC），該計畫原本服務約700萬人，如國會不撥款，補助可能在一至兩週內中斷。美國農業部表示，州政府可使用最多1.5億美元應急資金、嬰兒奶粉廠商回扣或自有資金暫時維持運作，但長期仍受停擺影響。WIC提供奶製品、麵包、蔬果及哺乳營養諮詢，是低收入家庭的重要生活支持。

政治對立方面，民主、共和兩黨在預算與醫療保險（Obamacare/ACA）補助問題上仍無妥協跡象。《CNN》、《韓聯社》指出，美國總統川普已指示白宮預算管理局（OMB）編列可能裁員名單，規模預計「達數千人」，並強調可能永久削減不符合其優先政策的聯邦計畫。

民主黨則強烈反彈，指出政府停擺非因民主黨所為，並承諾「勝利前將持續抗爭」，要求保障ACA補助及糾正過去削減的醫療項目。

目前，美國聯邦政府停擺尚無明確結束時間。參議院領袖約翰•圖恩（John Thune）表示，3日將再次就短期支出法案（CR）進行表決，如失敗，可能需等到下週一再次投票。共和、民主兩黨皆未對妥協展現明顯讓步，停擺恐將延續至10月6日。隨著聯邦員工及軍方人員可能無法按時領薪，國家公園維護、社會補助及政府運作皆面臨前所未有的壓力。

10/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

