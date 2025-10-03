加州第2大煉油廠爆炸起火　烈焰猛竄冒大量濃煙

▲煉油廠2日晚間爆炸起火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國石油巨頭雪佛龍公司（Chevron）的加州洛杉磯郡埃爾塞貢多（El Segundo）煉油廠2日晚間發生大火，起火原因尚待釐清。這間煉油廠是美國西岸最大的煉油廠之一，畫面顯示，煉油廠竄出熊熊烈焰、冒出大量濃煙，就連數英里外都能看見。

#BREAKING: A possible explosion and massive fire erupts at the Chevron refinery in El Segundo. Towering flames and billowing smoke can be seen for miles all around the Southland. Watch live now: https://t.co/s1qJkPxxzV Complete update - Tonight at 11 from ABC7. pic.twitter.com/i26bwXBNkO — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 3, 2025

路透、紐約時報等報導，埃爾塞貢多煉油廠是在2日晚間9時55分發生爆炸，警消單位接獲通報之後便迅速趕往現場，目前暫無人員傷亡或疏散的通報。當地警方已封鎖附近街道，緊急救援人員正在滅火。

▲▼ 火勢已被控制在煉油廠其中一個區域內。（圖／路透）

根據洛杉磯郡官員米契爾（Holly Mitchell）的說法，火勢已被控制在煉油廠其中一個區域內。但尚不清楚火勢在煉油廠內部的延燒範圍有多大。

埃爾塞貢多煉油廠是加州第二大煉油廠，位在洛杉磯國際機場附近。不過機場發言人已經表示，航班並未受到影響。

▼埃爾塞貢多煉油廠是加州第二大煉油廠。（圖／路透）