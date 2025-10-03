黃國昌被爆「叛友」跟拍陳時中　綠營：面對質疑應像柯文哲澄清MG149

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨主席黃國昌被爆長期養狗仔跟監政治人物，《鏡報》今（3）日加碼爆料，時任台北市長候選人陳時中被誣指與已婚女子十指緊扣畫面，就是黃透過企業好友得知餐敘，再派狗仔去偷拍，讓企業主非常不滿。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪時表示，黃國昌三個模式，問A答B、昨是今非、反轉角色，面對質疑最好的態度就是澄清、就像柯文哲在MG149的事情一樣。綠委吳思瑤指出，黃國昌就是吃了權力的毒藥。為了權力無所不用其極，連友人都可以背叛。

《鏡報》今加碼爆料，黃國昌狗仔拍到陳時中在餐敘後走出的畫面，與黃國昌合作的前中央社記者謝幸恩「看圖說故事」寫完稿後拿給《菱傳媒》，但《菱傳媒》社長陳申青認為「只是靠近了點」，李雅玲的老公也在旁邊，好像沒什麼。讓謝幸恩在工作群組不停抱怨，謝最後才透過另一個媒體人交給徐巧芯爆料。謝幸恩在對話中也提到，她的原始稿件中並沒有強調陳時中和李雅玲曖昧，只是「看圖說故事」。而餐敘當天其實是一位長期資助紙風車的企業主作東宴請陳時中，這名和黃國昌友好的企業主也將此訊息輾轉告訴黃，黃找自己的狗仔去偷拍。

吳思瑤批評，黃國昌不只人設崩盤，他的信任也完全崩壞，他利用媒體，但也可以背叛媒體。 他利用他政界的好朋友可能進行壯大他政治權力的工作，不管是募款或是拓展人脈，但是居然連企業界的好友他也可以背叛。

吳思瑤直言，黃國昌就是吃了權力的毒藥。為了權力、為了自己，無所不用其極，任何人他都可以背叛，就這場飯局來說，居然是透過黃國昌自己的企業界友人，那當然憤怒的不只黃國昌的好朋友群。 我想未來要跟黃國昌接近的人，大家都會特別的謹慎。

吳思瑤表示，當時陳時中被黃國昌的狗仔集團跟監至少11天。陳時中競選臺北市長的時候，我本人是陳時中的競選總幹事。選戰後期非常緊繃的時刻，居然要應付這些狗屁倒灶的爆料，應付這些莫名其妙的看圖說故事。造謠一張嘴、抹黑一張照，但闢謠要跑斷腿，如此摧毀政敵，非常可恥。

黨團幹事長鍾佳濱表示，揭弊者協會在黃國昌手上，到底周刊有沒有弊端、是不是屬於揭弊範疇，黃國昌更清楚，他開創三個模式，問A答B、昨是今非，上午說一套下午說另一套、反轉角色，明明被質疑卻要改質疑別人，把旁人拖下水要求調查，面對質疑最好的態度就是澄清、針對問題說明。

鍾佳濱指出，就像柯文哲在MG149的事情一樣，有證據就通通貼出來，自然質疑就消失，反過來要求不相關的人進行調查，無法讓社會理解他到底做了什麼，面對質疑才是正確態度。