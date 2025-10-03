黃國昌酸王義川濫訴　再批李正皓挑撥柯黃關係：怎麼這麼愚蠢？

▲民眾黨主席黃國昌於立院議場前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委王義川不滿遭跟拍私人行程，今（2日）赴北檢遞狀，控告黃國昌等7人違反《個資法》、《社維法》、《國安法》、《刑法》妨害秘密等罪。對此，黃國昌回應，被民進黨這些政治人物濫訴也不是第一天，自己也從來沒有輸過；至於名嘴李正皓質疑，陳佩琪看1.2億豪宅是不是黃爆料？黃則酸愚蠢，佩琪醫師去處理豪宅的事情，第一個獨家是三立，「我把獨家給三立嗎？已經不曉得怎麼回答這麼可笑的質疑」。

針對王義川又提告，黃國昌說，其實昨天晚上有人跟他講這消息時，他就回想，被民進黨這些政治人物濫訴也不是第一天，「民進黨政治人物對我提起濫訴的紀錄是全敗，從來沒有贏過，浪費我的時間精力，潑了糞就跑，這就是民進黨慣用伎倆」。

黃國昌表示，王義川在公開道路上闖紅燈，這好像也是客觀事實，王義川希望再被認證一次？之前他已經告過人家被檢察官打臉，希望他公開闖紅燈的事情再被認證一次，就隨他吧。

至於名嘴李正皓質疑，陳佩琪看1.2億豪宅是不是黃爆料？黃國昌說，那些綠色媒體在那邊操作他跟柯文哲之間的問題，到昨天應該成為這禮拜網路最大笑話，竟然有這麼蠢的名嘴再接再厲要操作。

「這綠營名嘴怎麼這麼愚蠢？」黃國昌拿出新聞畫面截圖，指按照李正皓的邏輯，佩琪醫師去處理豪宅的事情，第一個獨家是三立，「請問他在指控我跟三立勾結嗎？我把獨家給三立嗎？我已經不曉得怎麼回答這麼可笑的質疑」。

黃國昌說，綠營的政客對他提起的濫訴都集中在他在公益吹哨者保護協會，每一次爆弊案的時候他們就爛刑對他提起告訴，浪費他的勞力時間費用，炒新聞幫自己遮醜，最後每一個都被打臉。

黃國昌直言，大家要關心的事情是，綠營政客浪費完他的時間精力，被打臉之後，有出來道歉嗎？沒有，全部都躲起來，「每一次只要有政治人物做這樣的事情，我就被逼著要出來回應一次，不然就是神隱，被迫在目前的政媒環境下陪他們炒作這樣的新聞」。

「我是希望利用這機會，整個社會一起好好思考，台灣的政媒集團對台灣民主造成什麼傷害？這是我們要的民主嗎？」黃國昌說，星期三黨中央會後記者會語重心長聊自己的感受，但似乎沒什麼媒體露出，是不是他回答的內容不受編輯台所喜？

黃國昌還說，全台灣誰不知道養最大狗仔隊的就是鏡集團，哪一個政治人物、哪一個記者？當初連賴清德都是受害者，當時和蔡英文初選時，賴被爆料濫用南部辦公室討論策略，「我記得那時候賴清德很生氣，說動用國家機器，賴清德總統，你還記得嗎？為什麼當初這麼痛恨鏡，結果現在好像跟裴偉、跟鏡變得很要好？只是因為從別人的打手變成你的打手？」