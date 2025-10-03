　
政治

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

▲▼中秋節恰逢賴清德生日，柯文哲送上四個字「好自為之」。（圖／截取自柯文哲Youtube）

▲中秋節恰逢賴清德生日，柯文哲送上四個字「好自為之」。（圖／截取自柯文哲Youtube）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲交保後，近期頻頻透過拍攝短影音和外界互動。在中秋連假前夕，柯文哲釋出中秋大拷問影片，從烤肉習慣到月餅口味無一不問。有趣的是，幕僚在最後提到，今年中秋節剛好也是賴清德生日，要祝他生日快樂嗎？柯文哲說，「我們不會講人家壞話啦，這個...，好自為之」。

幕僚問到，中秋節烤肉必帶的食材是什麼？柯文哲說，他通常都只有人去而已，都去吃人家烤給他吃的，「所以你說我會準備什麼？答案是不會，我如果自己準備我就不會去了」。至於烤肉都塗什麼醬料？柯說，有什麼就塗什麼，他只負責吃而已；柯說，他最會烤的烤肉食材是豬肉，台灣最普遍的還是豬肉。

幕僚追問，烤肉必喝的飲料是什麼？柯文哲表示，「都可以，甚至連茶都可以」。至於最容易烤失敗的食材是什麼？柯說，「跟食材無關吧，是你跟人家講話，講到忘記拿起來烤焦而已」。

而最討厭人家烤什麼東西來吃？柯文哲說，「綠色的那個...，青椒那一類的」，稱有人拿蔬菜來烤滿奇怪的。至於最喜歡什麼烤肉組合？柯表示，「烤肉就烤肉，還要吐司包肉？」

柯文哲還分享，最喜歡的月餅口味是豆沙，最不喜歡的是蛋黃，因為自己膽固醇實在太高了。他還說，其實同樣一個餅，中秋節叫月餅，其他時間他賣換個名稱，「人家中秋節才送太陽餅」，但被幕僚吐槽，「太陽餅跟月餅不一樣」。

接著幕僚問到，去年中秋節過得怎麼樣？柯文哲說，「去年中秋節...，我都搞不清楚，在裡面反正也看不到月亮，我那個房間是看不到東西的」。柯表示，去年沒有吃到月餅，且月餅送進去看守所都要先剪開檢查，「每一個包子什麼都要打開，怕說裡面還夾雜毒品，所以只要是完整的包子、月餅，就全部都要打開，甚至所有衣服都要先泡過水再給你」。

最後，幕僚提問，今年中秋節剛好也是賴清德生日，要祝他生日快樂嗎？柯文哲說，「我們不會講人家壞話啦，這個...，好自為之」。

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

行政院長卓榮泰今（3日）赴立法院報告特別預算案，民眾黨立委張啓楷質詢時詢問，立法院最快10月14日三讀最慢17日，今天能不能聽你親口說10月底開始發放？卓揆僅回應，立法院程序快、行政院發放就會快。藍委葉元之則詢問，希望卓榮泰能說清楚確切的時程，至少11月中可否發放？卓榮泰回應「是！」

黃國昌酸王義川濫訴　再批李正皓挑撥柯黃關係：怎麼這麼愚蠢？

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

