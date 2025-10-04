　
生活 生活焦點

都是打工族！一到連假「行李箱拉了就出國」　她愣：都這麼有錢？

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲很多人趁著連假出國旅遊。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人一到連假，就會安排旅遊行程。近日就有一名女網友表示，教師節連假能在家爽3天雖然很爽，但滑IG時，卻發現朋友不是飛日本，就是衝韓國，甚至有人是直接去歐洲玩，這就讓她感到好奇，為什麼大家一到連假，就變得像是富二代一樣，可以說走就走，大家的錢都哪裡來的？貼文曝光後，引發討論。

這名女網友在Dcard上，以「為什麼身邊一堆人連假要出國，大家都這麼有錢嗎？」為標題發文，提到身邊的朋友平常並沒有特別炫富，很多也是小資打工族，或剛出社會沒多久，但一到連假，卻像「富二代」一樣，行李箱一拉就能飛出國，像是教師節連假，她的朋友就飛去日本、韓國或歐洲。

原PO透露，她的月薪扣掉房租、水電、交通、餐費，月底能存下5000元就很不錯了，大家的錢都哪裡來的呢？她也注意到，身邊不少朋友一年能出國2、3次，有人還說提早訂機票就會便宜，但她依然納悶，住宿、交通、門票和吃喝玩樂難道都不用錢嗎？還是大家是否有什麼小資旅遊妙招嗎？

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一年花5萬出國，10年也才50萬，說真的現在50萬能幹嘛，一個停車位都不只這價格了，拿來創造10年開心的回憶不是很爽」、「那些都是花爸媽的，比如我」、「我覺得看人欸，那些都歸類在娛樂費，有些人覺得出國快樂，有些人遊戲課金快樂，都是選擇而已，不影響生活就好」、「家裡環境不一樣，躺在家也很爽呀，好好休息」。

也有網友認為，「我覺得台灣才是真的貴的地方，除了語言零障礙沒有任何好處」、「國外住宿比國內便宜太多，挑淡季去，然後有錢人很多，看國內這住宿價格很可怕」、「沒錢的都出國了，有錢的才留在台灣玩」。

10/02

412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

救災最難1事「體育生都受不了」：結束直接昏睡過去！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

連假出國旅遊出國旅遊Dcard

