大陸 大陸焦點 特派現場

陸媒開箱「黃山低價團」三日遊　導遊漸進式「道德綁架」不購物團員

▲「黃山低價團」導遊雖未強制推銷，但也以「道德綁架」模式促團員消費。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「黃山低價團」導遊雖未強制推銷，但以「道德綁架」模式促團員消費。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假前，陸媒記者特別扮成遊客赴黃山景區實探「低價團」現象。該低價團標榜每人750元（人民幣，下同）、含兩晚住宿及黃山、宏村門票，雖然表面省心划算，實際上卻有「隱形費用」與購物壓力。導遊在行程中以「道德綁架」方式影響不購物的團員，並安排數小時停留在翡翠、蠶絲被店內，讓不少遊客感嘆體驗「變了味」。

▲「黃山低價團」導遊雖未強制推銷，但也以「道德綁架」模式促團員消費。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，我們發現原本說好的750元，還得額外繳159元保險與景交費，不付就連景區都進不去。旅客透露，入住第一晚就被要求補交費用，隨後簽下《自願購物補充協議》，同意行程中安排三處購物點。

第三天一早，導遊在遊覽車上便開始鋪墊「道德綁架」的話術，還直言「不購物就是影響別人利益」，甚至搬出佛家因果、人際關係等說法，讓團員心生壓力。

▲「黃山低價團」導遊雖未強制推銷，但也以「道德綁架」模式促團員消費。（圖／翻攝澎湃新聞）

有遊客描述，在黃山市一處翡翠購物點，雖未強行推銷，但沒有休息座位，稍靠近櫃台便有一對一導購全程跟隨；若想離場，還被以「再進需買票」等理由勸阻。

另一處蠶絲被園區則將旅客分散至不同的小房間，由銷售人員逐層遞進推銷，從真假分辨到「迷迭香酸助眠」功能，再到價格從七千元「直降五折」。其中，有一名大姐花三千元購買，導遊在現場還帶頭鼓掌「慶賀」，讓同行親友哭笑不得。

▲「黃山低價團」導遊雖未強制推銷，但也以「道德綁架」模式促團員消費。（圖／翻攝澎湃新聞）

部分團員坦言，這種體驗一半是便利省心，一半則是精神壓力，「沒有硬性強買，但話術不斷轟炸，想休息都難，最後還是有人掏錢。」

對此，律師趙良善指出，依《旅遊法》第三十五條，旅行社不得以不合理低價誘客並藉購物牟利。即使簽下「自願購物協議」，若存在誘導消費行為，仍屬違法，旅客依法有權拒絕，「低價團看似便宜，但往往將成本轉嫁到購物行程，這就是業界頑疾。」

相關新聞

新疆男旅台14天　選擇「衝花蓮助受災戶」

新疆男旅台14天　選擇「衝花蓮助受災戶」

花蓮洪災救援行動未歇，有網友表示，自己到花蓮幫助復原時，遇到一位來自新疆的男子阿偉，對方原本計劃來台灣旅遊14天，卻投入1/3時間救災，「一共跟我清潔了8戶，全程做得比我還認真，完全不喊累也不休息。」貼文令眾人都動容，「這樣的國際情誼太暖了。」

十月連假出國必看！投保旅平險月月抽東京WBC經典賽＋iPhone17等大禮

十月連假出國必看！投保旅平險月月抽東京WBC經典賽＋iPhone17等大禮

星享道「雙城雙享」專案　台中、高雄一趟玩透透

星享道「雙城雙享」專案　台中、高雄一趟玩透透

包車奢訪煙波花蓮太魯閣

包車奢訪煙波花蓮太魯閣

韓國給陸團客免簽今試行　業界預計年底遊客大增

韓國給陸團客免簽今試行　業界預計年底遊客大增

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

