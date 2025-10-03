陸媒開箱「黃山低價團」三日遊　導遊漸進式「道德綁架」不購物團員

▲「黃山低價團」導遊雖未強制推銷，但以「道德綁架」模式促團員消費。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假前，陸媒記者特別扮成遊客赴黃山景區實探「低價團」現象。該低價團標榜每人750元（人民幣，下同）、含兩晚住宿及黃山、宏村門票，雖然表面省心划算，實際上卻有「隱形費用」與購物壓力。導遊在行程中以「道德綁架」方式影響不購物的團員，並安排數小時停留在翡翠、蠶絲被店內，讓不少遊客感嘆體驗「變了味」。

《澎湃新聞》報導，我們發現原本說好的750元，還得額外繳159元保險與景交費，不付就連景區都進不去。旅客透露，入住第一晚就被要求補交費用，隨後簽下《自願購物補充協議》，同意行程中安排三處購物點。

第三天一早，導遊在遊覽車上便開始鋪墊「道德綁架」的話術，還直言「不購物就是影響別人利益」，甚至搬出佛家因果、人際關係等說法，讓團員心生壓力。

有遊客描述，在黃山市一處翡翠購物點，雖未強行推銷，但沒有休息座位，稍靠近櫃台便有一對一導購全程跟隨；若想離場，還被以「再進需買票」等理由勸阻。

另一處蠶絲被園區則將旅客分散至不同的小房間，由銷售人員逐層遞進推銷，從真假分辨到「迷迭香酸助眠」功能，再到價格從七千元「直降五折」。其中，有一名大姐花三千元購買，導遊在現場還帶頭鼓掌「慶賀」，讓同行親友哭笑不得。

部分團員坦言，這種體驗一半是便利省心，一半則是精神壓力，「沒有硬性強買，但話術不斷轟炸，想休息都難，最後還是有人掏錢。」

對此，律師趙良善指出，依《旅遊法》第三十五條，旅行社不得以不合理低價誘客並藉購物牟利。即使簽下「自願購物協議」，若存在誘導消費行為，仍屬違法，旅客依法有權拒絕，「低價團看似便宜，但往往將成本轉嫁到購物行程，這就是業界頑疾。」