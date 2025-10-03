　
櫻花妹「回前男友家」拿東西　遭恐怖情人狂砍數十刀慘死

▲陳姓男子去年5月間在網路拍賣網站上，以化名拍賣NBA知名球星Kobe第1代與第11代球鞋，有網友不察受騙提告，陳竟遷怒欲分手李姓女友，持手術刀怒斥左胸並痛毆洩恨。（示意圖／視覺中國CFP）

▲日本一名女子返回前男友家中取回衣物，反遭對方亂刀砍死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名女子因回到前男友家中取回個人物品，竟慘遭對方亂刀砍死，全身上下被砍數十刀，部分傷口更深及內臟器官。大阪府警方3日已將51歲嫌犯永久寬史以殺人罪嫌移送檢方偵辦。

根據《每日新聞》報導，33歲被害女子佐藤亞里沙（音譯，佐藤ありさ）1日上午11時半左右，獨自前往前男友永久寬史位於東大阪市的住處，以取回先前留在對方家中的衣物等個人用品。

根據大阪府警方調查，死者住址不詳，平時無業。據了解，嫌犯大死者18歲，兩人曾交往數年並有同居經歷。嫌犯在案發建築物的1樓經營酒吧，自己則居住在2、3樓。事發當天，佐藤進入屋內約1小時後，約中午12時半前後，便遭嫌犯持刀攻擊致死。

永久寬史在犯案後約1小時，主動前往住家附近的枚岡警察署自首。當時他向警方表示，「我刺死了一名女性。」

警方趕抵現場後，在3樓房間內發現倒臥血泊中的死者，並在室內查獲2把沾血菜刀。嫌犯在偵訊中坦承犯行，供稱「原本在家中與被害人談話，但後來發生肢體衝突，我一氣之下拿起菜刀，情緒瞬間爆發失控」。

根據驗屍結果顯示，佐藤亞里沙的死因為失血過多，身上共有數十處刺傷和割傷，其中多處傷口深度驚人，甚至穿透至內臟。

值得注意的是，就在案發4天前，佐藤曾經前往兇嫌住處，打算取回物品，但因對方拒絕讓她進入，憤而報警求助。當時警方也曾到場處理這起糾紛。

大阪府警搜查1課認為，兇嫌是懷著「強烈殺意」攻擊死者，目前正深入調查整起事件的詳細經過。

10/02 全台詐欺最新數據

