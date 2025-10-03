　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊日小心！日本宣布全國進入「流感季」　疫情惡化2大主因曝

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本全國提早進入流感季。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省宣布，日本全國已全面進入流感季。根據統計，9月22日至28日的一周內，全國定點醫療機構平均通報的患者數達到1.04人，超過「每家1人」的判定標準，因此正式宣告進入流行期。

根據《日本電視台》報導，東京都政府2日才剛宣布東京進入流感流行季節，厚生勞動省3日便跟著宣布，全日本皆進入流感季節。專家指出，今年比去年提早約5周進入流感季，同時也公開了2大可能原因。

胸腔內科醫師寺嶋毅表示，高溫酷暑使得許多人長時間待在冷氣房，但室內如果缺乏換氣，流感病毒就更容易在乾燥、低溫的環境中傳播，增加感染機率。

此外，大阪舉辦世博會，也帶來更多來自海外的觀光客人潮，其中部分國家已出現流感流行情況，因此可能也加速了病毒在日本的傳播。專家提醒，大型活動聚集人潮，感染風險自然更高。

厚生勞動省呼籲民眾落實防疫基本功，包括勤洗手、戴口罩以及保持室內通風，避免在密閉空間長時間停留，以降低感染風險。

另一方面，東京都分析感染病例發現，自9月以來，確診病例中有8成是19歲以下的年輕族群。光是在小學、國中與高中，截至9月28日為止，就已經出現46起因流感造成班級停課或全校停課的通報案例。

10/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／林志傑引退賽正式公布　韓籍三本柱應援
快訊／路人闖軌遭自強號撞死！列車延誤
78歲阿伯騎腳踏車「彰化衝花蓮」　找不到特戰老友留下來救災
中秋連假「3縣市」訂房最滿！人氣旅遊地揭曉
陳芳語比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光
親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大
背後偷襲扯頭髮！隨機砍人第一現場畫面曝　女童驚恐狂奔

流感日本厚生勞動省疫情日韓要聞

