遊日小心！日本宣布全國進入「流感季」　疫情惡化2大主因曝

▲日本全國提早進入流感季。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省宣布，日本全國已全面進入流感季。根據統計，9月22日至28日的一周內，全國定點醫療機構平均通報的患者數達到1.04人，超過「每家1人」的判定標準，因此正式宣告進入流行期。

根據《日本電視台》報導，東京都政府2日才剛宣布東京進入流感流行季節，厚生勞動省3日便跟著宣布，全日本皆進入流感季節。專家指出，今年比去年提早約5周進入流感季，同時也公開了2大可能原因。

胸腔內科醫師寺嶋毅表示，高溫酷暑使得許多人長時間待在冷氣房，但室內如果缺乏換氣，流感病毒就更容易在乾燥、低溫的環境中傳播，增加感染機率。

此外，大阪舉辦世博會，也帶來更多來自海外的觀光客人潮，其中部分國家已出現流感流行情況，因此可能也加速了病毒在日本的傳播。專家提醒，大型活動聚集人潮，感染風險自然更高。

厚生勞動省呼籲民眾落實防疫基本功，包括勤洗手、戴口罩以及保持室內通風，避免在密閉空間長時間停留，以降低感染風險。

另一方面，東京都分析感染病例發現，自9月以來，確診病例中有8成是19歲以下的年輕族群。光是在小學、國中與高中，截至9月28日為止，就已經出現46起因流感造成班級停課或全校停課的通報案例。