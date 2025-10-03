　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本有望出現「首位女首相」or「最年輕首相」！　5人拚自民黨大選

▲▼日本自民黨總裁選舉記者會，小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎等5位候選人出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎等5位候選人角逐自民黨黨魁之位。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨將於10月4日舉行黨魁選舉，根據最新民調結果，這場選戰可能創下歷史紀錄，出現日本首位女性首相或現代最年輕的領導人。在5位候選人中，64歲保守派民族主義者高市早苗與44歲溫和派的小泉進次郎被視為最有力競爭者。

此次自民黨大選共有5名候選人，分別是前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。

石破茂先前因一連串選舉挫敗宣布辭職，而這5人也將角逐接替即將下台的石破茂首相職位。儘管由自民黨主導的執政聯盟已失去參眾兩院的過半席次，不過由於自民黨仍是國會最大政團，因此新任黨魁仍有很大的機會出任首相。

▲▼2025/10日本自民黨大選選舉方式。（圖／記者王佩翊製作）

根據《朝日新聞》10月1日報導，在295名自民黨國會議員中，小泉進次郎領先，其次是林芳正和高市早苗。然而《日本電視台》調查發現，高市早苗在一般黨員中的支持度超越兩人。不過選舉很可能進入第二輪投票，屆時優勢可能轉移，因為基層黨員票數將降至47票，這也讓選舉結果難以預測。

作為已故首相安倍晉三盟友的高市早苗，她在經濟方面的政策是所有自民黨候選人中最具擴張性的，她承諾透過在新技術、基礎建設、糧食生產等經濟安全領域的大量國家投資，讓日本的經濟規模在10年內翻倍。

高市早苗主張透過大規模政府支出刺激經濟，這項政策可能讓投資人感到不安，畢竟日本已是全球負債最重的經濟體之一。她還提及可能重新談判與美國總統川普的投資協議，該協議原本讓日本免受嚴厲關稅制裁。

相較之下，前首相小泉純一郎之子的農相小泉進次郎，以及其他候選人均表示將透過減稅協助民眾應對生活成本上漲，在經濟政策上較為謹慎。

無論誰勝出，都將接手一個陷入危機的政黨和疲軟的經濟。如今，對自民黨的不滿情緒正推動許多選民，特別是失望的年輕人已開始轉向反移民的極右翼新興政黨等在野勢力。

如果小泉進次郎順利當選首相，將比1885年成為日本首任首相的伊藤博文（1885年根據戰前憲法出任日本首任首相）年長幾個月，成為現代最年輕的日本首相。

▲▼日本農林水產大臣小泉進次郎出席自民黨總裁選記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

年僅44歲的小泉進次郎是參選人中最年輕的一位，擁有哥倫比亞大學研究生院學歷，目前已6度當選神奈川11區眾議員。他2009年踏入政壇，在自民黨內部曾任青年局長、選舉對策委員長，而在內閣曾歷經環境大臣等要職，現掌農林水產省。值得注意的是，小泉與高市早苗都沒有派系背景。

▲▼ 日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲茂木敏充政治資歷最為豐富。（圖／達志影像／美聯社）

茂木敏充堪稱參選人中的政壇老將，畢業美國哈佛大學研究生院，現年69歲，1993年以日本新黨黨員身分首次當選眾議員，1995年加入自民黨。11度當選栃木5區眾議員的他，政治資歷最為豐富，曾任外務大臣、自民黨幹事長等關鍵職務，原為茂木派領袖。

▲▼前經濟安全保障大臣小林鷹之正式表態參選自民黨總裁。（資料照／達志影像／美聯社）

▲小林鷹之在經濟政策領域備受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

50歲的小林鷹之同樣出身哈佛，財務省官僚背景讓他在經濟政策領域備受矚目，現任經濟安全保障推進總部長，已5次在千葉2區勝選。

▲▼日本內閣官房長官林芳正。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官林芳正。（圖／達志影像／美聯社）

林芳正現年64歲，是唯一從參議員轉戰眾議院的參選人。同樣畢業於哈佛的他曾歷任多項要職，包括防衛大臣、外務大臣等，目前身兼官房長官重任，代表山口3區，原本隸屬岸田派。

▲▼日本自民黨總裁候選人高市早苗。（圖／達志影像）

▲日本自民黨總裁候選人高市早苗。（圖／達志影像）

64歲的高市早苗則是唯一的女性參選人，神戶大學畢業的她曾任電視主播，1993年以無黨派身分首次當選眾議員，1996年加入自民黨。她政治經歷豐富，包括總務大臣、經濟安保擔當大臣等職務，目前代表奈良2區已連續10屆當選。

自民黨總裁選舉小泉進次郎茂木敏充林芳正高市早苗小林鷹之日韓要聞

