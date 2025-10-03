　
生活

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

▲▼機車，停車格，交通規則，交通違規，違規記點。（圖／記者周宸亘攝） 

▲要下車買東西，會把車子停在停車格，還是直接停在店外？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果騎機車買東西，進入商店前，會把車子停在停車格，還是直接停在店門口？網紅Cheap在臉書上發文表示，他經過天母的一家超商時，留意到有對講日文的母女要購物，結果媽媽居然把車子停在50公尺外的停車格，所以交通會亂，根本不是機車本身，而是騎車的那個人？

Cheap在臉書上直呼，「文化衝擊」，他經過天母一家超商時，留意到有對講日文的母女騎電動腳踏車買東西，當時女兒先下車並走進店內，至於媽媽則將車子停在50公尺外的停車格，才走進超商。而這一幕，就讓Cheap覺得太衝擊了。

Cheap說，台灣的「標配」，應該是機車會停在人行道、汽車會停在門口，同時心想自己只是買一下東西而已、大家都這樣。他認為，台灣違停成本低，但日本光是違停的念頭，就會人冒冷汗，加上「不給別人添麻煩」的民族性，就算沒有人看到，也會自己去找停車格。因此Cheap就說，交通會亂，根本不是機車本身，而是騎車的那個人？不過還是台灣舒服。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「在台灣 ，沒有把車輛騎進店內都算正常」、「身為天母國人，我認真說，日本人真的很少被台灣人同化（當然還是有極少部分人同化了）。其他美國、法國、德國，越來越多人被同化」、「在人行道擋到騎車的，還會被瞪、被嗆惹事」、「台灣這類型人真的是少數，另外這位媽媽也給了女兒一個好榜樣，可惜在多數族群看來這就是異類」。

