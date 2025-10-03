　
社會 社會焦點 保障人權

台大法律系男裝女聲騙裸聊！逾300人被偷錄...6918性影像狂賣

▲▼ 。（圖／資料照）

▲洪姓男子涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，台中地檢署今天將他起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台大法律系的22歲洪姓男子在學期間，涉嫌在網路上以變聲器喬裝女性向男網友攀談，誘使對方裸聊再側錄性影像，並將影像於網路以每部200元至2500元兜售，造成全台超過300名男子受害，台中地檢署今年5月前往洪男台北信義區住處搜索，查扣多達6918部性影像，今天（3日）偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將他起訴，並求處重刑。

檢方調查，洪男已於今年6月畢業，他自2024年起，在IG、交友軟體上，找尋屬意的成年男子、少年網友，以喬裝女性方式攀談，配合變聲器軟體同步說話，誘使對方在視訊過程中裸聊，洪則側錄過程，取得289部成年男子、32部少年的性影像。

檢警另外查出，洪在2022年起，在社群網站「X」設立帳號，招攬網友進Telegram群組，在群組內刊登他購買、交流得到的性影像販售目錄，以每部200元至2500元價格販售共203部影像；他也於2023年，將得到的性影像重製於Google雲端硬碟（成年男子1339部、少年127部）、MEGA 雲端硬碟（成年男子131部、少年14部）、隨身碟（成年男子317部、少年36部）及筆記型電腦（成年男子154 部）中，以此方式非法散布、販賣、重製他人攝錄之性影像。

檢方指出，洪從2022年起，共側錄289名成年男子及32名少年的性影像，案經去年底有7名被害人報案，專案小組於今年5月14日指揮警方前往洪的台北信義區住處搜索，當場扣得6918部性影像。

檢方說，本案被害人數眾多，罪刑重大，洪男更經由網際網路之匿名性、快速傳播性，加劇對外散布程度，對於被害人造成永久、無法抹滅之持續侵害，犯行極其惡劣，視法律於無物，建請法院予以從重量刑。

10/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

性剝削裸聊台大畢業生涉罪網路犯罪

