社會 社會焦點 保障人權

要女兒看A片學女優！她慘遭網友性侵還被酸　獸父凌辱6年遭重判

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新北一名獸父侵犯女兒6年，遭判10年徒刑。（示意圖，非當事人／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名父親阿偉(化名)離婚後，帶女兒同住並睡同床，趁機女兒從小學三年級侵犯到國三，還逼她看A片學女優幫他服務，期間阿偉得知女兒不幸遭男網友性侵，更是繼續猥褻羞辱說「妳的處女膜已經破了，再被X有什麼差嗎？」並對她家暴責打。女兒遭阿偉凌虐6年，全案才曝光。經新北地院審理，法官判定阿偉犯行屬實，依他犯犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻、對未滿14歲之女子犯強制性交罪，成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處10年徒刑。可上訴。

判決指出，阿偉離婚後，帶著女兒小雨(化名)同住，兩人不僅同睡一房，也同睡一床。從小雨唸國小三、四年級時，阿偉就藉口幫助她發育，不斷撫摸小雨胸部，即便小雨拒絕，阿偉還是會說「女生不要就是要」，繼續伸狼爪。等小雨升上五、六年級，阿偉還要求她看A片，命令她學女優幫他口交，由於小雨長期遭到猥褻，竟已覺得這種事不稀奇，加上阿偉恐嚇「不做的話就不要妳、把妳趕出家裡」，小雨只能屈從，被阿偉性侵得逞。

除此之外，小雨表示阿偉每天都會打她，她經常要幫阿偉看顧線上遊戲，沒顧好就被毒打，連搭公車上學的錢都沒有，讓她壓力很大，「我已經沒有時間讀書了」、「每天早上4點多的時候，爸爸要離開之前還會一直摸我的胸部」，甚至用鬍子蹭她隱私部位說「每個女生都喜歡這樣」，這些都讓她覺得害怕、噁心。

小雨升上國中後曾慘遭男網友性侵，阿偉不僅不關心，還每天重提這件事，加倍羞辱小雨「破麻、婊」、「想要讓妳去接、是不是想要被100個人X」，甚至邊猥褻邊說「妳的處女膜已經破了，再被X有什麼差嗎？」，讓小雨回憶時一度崩潰痛哭。

庭審時，阿偉辯稱，他因離婚，知道單親家庭的困難，所以很愛護小雨，常在休假時帶小雨出遊，後來小雨叛逆期、上網交友，他覺得小雨遭網友性侵後變得行為異常，也在小雨手機內發現她帶男友回家上床的照片，他因而對小雨管教較嚴格，導致女兒誣陷他，。

法官認為，小雨指證歷歷，且在筆錄後身心疲憊，更表示她在回憶案情時，也回憶起父親對她的好，逐漸感覺自己才是「加害人」，心情相當複雜，可見小雨並沒有挾怨報復的心態，社工也證實小雨長期遭父親施虐，甚至分不清阿偉是她的情人、朋友還是父親等情，判定阿偉犯行屬實，審酌阿偉現從事裝潢業，經濟狀況小康，依阿偉犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻、對未滿14歲之女子犯強制性交罪，成年人故意對少年犯強制猥褻罪，各1罪，處10年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

