詐騙犯高調分享經驗　網紅「別騙台灣人」：騙敵對國家還算賺外匯

▲詐騙犯在抖音高調分享經驗。（圖／翻攝@kai4949x抖音）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一名男子聲稱詐騙26人、涉案金額達300萬元，假釋後拍片分享「詐騙經驗」，並可提供網友賺錢的意見。對此，有5.2萬人追蹤的「Ziv學長聊貸款」氣憤地認為，對方騙敵對國家還可以算賺外匯，但「台灣人為什麼要騙台灣人？」

「Ziv學長聊貸款」表示，該名男子在抖音尚有1萬多人追蹤，讓他質疑這個世界的價值觀，到底出了什麼問題？這個社會到底怎麼了？演算法把認真的創作者又當什麼了？一個詐騙犯，傷害了26個家庭、騙走了300多萬血汗錢的罪犯，可以在社群平台上大搖大擺地「傳授經驗」，甚至還能吸引粉絲關注。

「這個世界是笑貧不笑娼。」Ziv學長表示，他努力經營粉專，卻還是被檢舉、限流及封號，反觀男子在鏡頭前嬉皮笑臉，好像在挑釁全世界一樣，讓他更是生氣，「台灣人為什麼要騙台灣人？更讓我難過的是，這些詐騙集團騙的都是自己的國人。」

Ziv學長說，「如果說，你今天騙的是境外勢力，騙的是那些想要傷害台灣的敵對國家，那我雖然不認同你的方法，但至少在道義上，你還算是在為台灣『賺外匯』。但是，台灣人騙台灣人，這算什麼？台灣這塊土地養育了我們，給了我們教育、給了我們機會、給了我們成長的環境。我們不思回報也就算了，竟然還要傷害自己的國家的人？」

最後，Ziv學長表示，他知道世界雖然有黑暗，但光明依然存在，光與影是同時並存的。雖然有人選擇走捷徑、走歪路，但還是有更多人願意相信正道、願意支持那些真正有價值的內容，「已經有很多人用行動證明：好人，一樣可以成功。正道，一樣可以致富。而且，我們會比那些走歪路的人，活得更快樂、更安心、更有尊嚴。」

網友看完紛紛留言，「因為就是從鳳梨、連千毅那些人開始的啊」、「老哥，騙人就是不對，還騙敵對勢力沒關係，這世道到底怎麼了」、「看到這句也是傻眼，詐騙還分你我他」、「同意，以為自己觀念在正道，殊不知只是自我欺騙罷了」、「一整篇文章只要一句話錯了就大錯特錯，誰說騙別的國家就可以，誰說騙中國就可以？你的價值觀也很扭曲」、「被害人就是被害人，無分國籍，看到那句後對整篇文瞬間冷感」。

據了解，該名男子已將抖音帳號關閉，影片也無法觀看。