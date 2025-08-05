男大生誘自拍！趁國中妹畢旅「公廁激戰鬧出人命」　跑外送還債

▲男大生和國中少女在廁所當四腳獸害懷孕，被告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名詹姓男大生在社群媒體認識國3少女小萱(化名)，以「看妳尻尻」等語，引誘小萱拍攝性影像，又在小萱到西門町畢旅時，趁自由活動時間，帶她到國小公廁內激戰1次，沒想到小萱因而懷孕，小萱的父親發現後，怒將詹男告上法院。台北地院審理，法官審酌詹男和小萱及其父親達成調解、現有懷孕女友、兼職外送員賺錢等情，減刑依犯引誘使少年自行拍攝性影像罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併執行2年徒刑。緩刑4年。可上訴。

判決指出，詹男在2023年6月起，透過臉書和IG認識國3少女小萱，兩人密集聊天，詹男更私訊小萱說「看妳電愛」、「視訊就是一起用，就是可能比較有臨場氛圍」、「那我要看妳洗澡」「看妳尻尻」、「看妹妹」、「想看翅」、「穴穴」、「可以看妳把手指放進去嗎」等語，指示小萱拍攝私密處和性影像，並傳給他觀覽。

同年10月25日小萱參加學校畢業旅行，詹男趁她在西門町自由活動的機會，把她帶到附近國小男公廁內，無套和她激戰1次，直到小萱於同年11底由家人陪同就醫，發現已懷有身孕，小萱父親憤而將詹男告上法院。

法官審理，考量詹男雖引誘小萱拍攝性影像，但手段還算平和，也沒有散布影像，且已和小萱、小萱父親達成調解，並按期分期支付調解金，父親也表示詹男年紀尚輕，如果知道悔改，他願意給詹男緩刑等情，依刑法第59條情堪憫恕給予詹男減刑，另審酌詹還在念大學，目前兼職外送員，月收入約1萬6000元，現有懷孕中女友等情，依犯引誘使少年自行拍攝性影像罪，處1年7月。又犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有1年7月徒刑。合併執行2年徒刑。緩刑4年。可上訴。

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