陸新增「K」簽證10／1生效　瞄準國外青年科技人才

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸新增設的「K」簽證將於10月1日生效實施，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，為促進中外青年科技人才交流與合作，中方決定在普通簽證類別下增設青年科技人才簽證，即K字簽證，「關於申辦K字簽證的具體事宜，請關注中國駐外使領館即將發佈的相關信息。」

據了解，大陸國務院總理李強8月7日簽署第814號國務院令，公佈《國務院關於修改〈中華人民共和國外國人入境出境管理條例〉的決定》，一是在條例規定的普通簽證類別中，新增K字簽證，明確發給入境的外國青年科技人才；二是規定申請K字簽證，應當符合中國政府有關主管部門規定的外國青年科技人才的條件和要求，並提交相應的證明材料，自2025年10月1日起施行。

K簽證的簽發許可為，境內外知名高校或者科研機構科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業並獲得相應學歷學位證書（學士學位及以上），或在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才，但具體條件和要求將在大陸駐外使領館網站公佈。

相較於大陸現有的12類普通簽證，K簽證將在入境次數、有效期、停留期方面提供更多便利。持K簽入境者，可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動，K簽證僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，不要求國內有聘用或邀請單位，申辦流程也將更為便利。