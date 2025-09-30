　
公益 公益 互助 溫馨

青春不迷航！浪LIVE四連擊力挺反毒公益

▲青春不迷航！浪LIVE四連擊力挺反毒公益。（圖／浪LIVE提供）

▲刑事局、國際扶輪社3522地區與浪LIVE攜手宣示「反毒識詐公益街舞大賽」啟動。（圖／浪LIVE提供，下同）

生活中心／綜合報導

「用年輕人的語言，對年輕人說話！」這不是一句口號，而是真正落地的行動，全台最大直播平台浪LIVE，宣布將連續第四年投入反毒公益，這次攜手內政部警政署刑事警察局及國際扶輪社3522地區，更跨界結合街舞與直播社群力量，共同啟動 「2025反毒識詐公益街舞大賽」，活動將於10月11日在華山1914文創園區登場，要用最潮、最有感的方式，把「珍愛自己、拒絕毒品與詐騙」深植年輕人心中。

▲青春不迷航！浪LIVE四連擊力挺反毒公益。（圖／浪LIVE提供）

▲刑事局副局長林故廷(左3)代表致贈感謝狀予浪凡基金會董事長馬詠睿(左4)，感謝浪LIVE連四年投入反毒識詐公益。

記者會一開場，浪LIVE啦啦隊電豹女成員安汝、Nia等五位女孩率先登場，用一段熱力四射的舞蹈瞬間點燃全場氣氛，這場公益街舞大賽將結合街舞比拼與識詐宣導，現場除了有多組青少年舞團熱力演出，更透過互動遊戲傳遞反毒與識詐觀念。浪LIVE將現場直播，號召更多線上青年同步參與，把「舞動青春、拒絕毒品」的能量擴散到更大的社群網絡。電豹女啦啦隊也將以應援舞姿加持，讓年輕人感受到偶像與自己站在同一陣線，共同喊出「歹路不要走」。

浪凡基金會董事長馬詠睿致詞指出，「對年輕人來說，說教沒有用，但用他們的語言，他們才聽得進去」，他強調，浪LIVE正是要透過直播與手機螢幕，將公益訊息帶進年輕人的生活圈；搭配電豹女啦啦隊的偶像力量，讓「拒絕毒品」不只是嚴肅的口號，更是年輕世代能感受到的態度與行動。

▲青春不迷航！浪LIVE四連擊力挺反毒公益。（圖／浪LIVE提供）

▲浪凡基金會董事長馬詠睿攜手浪LIVE電豹女啦啦隊，以青春正能量展現「珍愛自己、拒絕毒品」的決心。

刑事局副局長林故廷表示，毒品問題從未停歇，每一個吸毒者背後，都是一個支離破碎的家庭，甚至有基層員警因此在執勤中殉職。他強調，反毒與識詐必須要進入年輕人的語境，才能真正有效。「浪LIVE讓警政宣導不再只是制式口號，而是能透過直播、街舞和啦啦隊，與青年世代真實連結，這正是我們最需要的合作。」

這場公益街舞大賽，不只是比舞技，更是比態度，希望把「反毒識詐」的觀念，自然融入年輕人的日常，浪LIVE也會全程直播，號召線上觀眾同步參與，馬詠睿強調，「浪LIVE希望每一次的直播，不只是娛樂，而是一次正能量的傳遞」，未來，浪LIVE將持續攜手政府與社會團體，讓「反毒、識詐」不只是口號，而是年輕世代的生活信念，守護每一個選擇的起點。

▼「2025反毒識詐公益街舞大賽」將於10月11日在華山1914文創園區盛大登場。

▲青春不迷航！浪LIVE四連擊力挺反毒公益。（圖／浪LIVE提供）

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

浪LIVE浪凡刑事局馬詠睿反毒識詐街舞青年直播公益

