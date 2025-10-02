　
國際

自民黨總裁選舉倒數！　高市早苗：台灣是日本極為重要友人

▲▼被視為「女版安倍」的高市早苗第3度參選自民黨總裁，在領土爭議持有強硬立場。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 高市早苗有「女版安倍」之稱。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本執政黨自民黨總裁選舉將於10月4日投開票，候選人高市早苗1日投書華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute），強調台灣是日本「極為重要的夥伴與友人」，並針對未來日美關係、防衛政策及經濟挑戰提出規劃。

高市早苗在文中表示，台海和平穩定攸關日本國家利益，「絕不容許任何以武力或脅迫手段單方面改變現狀的行為」，盼能與中國領導人進行坦率對話，並重申將在1972年《日中共同聲明》框架下，持續深化與台灣的非官方實務關係。

日美同盟方面，高市點出中國、北韓、俄羅斯軍事活動日益活躍，強調須進一步提升日美同盟的嚇阻及應對能力，並承諾延續前首相安倍晉三路線，推動日美投資合作，並落實今年7月達成的貿易協議。

針對日本防衛體制，高市主張必須建構更強大國防體系，包括發展飛彈提升反擊能力、強化網路及太空防衛等新型作戰模式，因此正依據《國家安全保障戰略》等3份文件，以將防衛預算提升至GDP的2%為方針，穩定加強防衛能力。

至於經濟政策，高市提出「危機管理投資」概念，計劃在AI半導體、量子科技、核融合等關鍵領域進行戰略性投資，打造危機管理與成長的良性循環。面對目前物價上漲壓力，她則承諾迅速推出包括調整汽油稅等立即見效的對策。

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本自民黨高市早苗台灣政治

