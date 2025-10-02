日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了

▲海關要求旅客現場打開免稅品，一一做確認。（示意圖／記者施怡妏攝）



日本免稅制度確定將從明年11月1日起實施！不過一名網友在羽田機場目擊台灣旅客遭嚴格查驗免稅品，地勤才刷完護照，海關立刻出現，拿著平板逐一比對購物清單與行李，讓原PO驚呼「日本政府真的開始嚴查了」。文章引發討論，一名前地勤解釋，「一直都有，只要金額夠大很容易被查」。

一名網友在Threads表示，他在羽田機場辦理登機報到手續時，目睹前面的台灣旅客才剛交出護照，地勤才掃完條碼，立刻就有海關人員現身，讓原PO嚇得一跳。

只見海關人員拿著平板電腦，上頭清楚顯示旅客在市區免稅店的購物清單，隨後要求他們打開準備托運的行李，逐一比對貨物，讓原PO直言「日本政府終於開始嚴查了！」

消息曝光後，不少網友也遇類似狀況，「已經好幾個月都這樣了」、「非常需要！請嚴格查核」、「成田也會查、上次買個包被問了一下，但是因為只有買一個，所以形式上問一下而已」、「這麼嚴格？一堆小商品也要清點嗎」、「我上次買高價的精品包，回國時航空公司櫃檯人員根據海關給的名單，請我稍等並通知海關來複查。海關會來檢查免稅品是否有攜帶出國，花不了3分鐘就ok了」。

也有內行網友解釋，「一直都有，只要金額夠大很容易被查，前羽田地勤路過」、「這是因為他有買高單價的東西，所以海關會特別來看，一般藥妝低單價就不會了」、「多半是金額高、量過大，有攜帶量不符的疑慮」。

事實上，日本政府為了防止許多人以免稅價格購入後，再以差價轉賣，造成日本稅收損失，因此決定參照其他歐洲國家的退稅制度，先以含稅價格購入後，到機場確認有攜帶出境、再辦理退稅，全新免稅制度從明年11月1日起實施。

官方退稅網站「J-Tax Free System」也公布退稅流程如下：

步驟一：免稅店購入

旅客到可免稅的店家購物時，先以含稅價格結帳。新制度上路後，廢除消耗品與一般商品分類，也不再需要專門免稅袋包裝，並廢止購買上限50萬日圓的限制。

步驟二：旅客上退稅網站登錄註冊

購物後，店家會提供QRcode（或顯示在收據上），旅客必須自行掃描QRcode連到「J-TaxRefund」退稅網站登錄必要資訊，包括護照、聯絡方式、退稅帳務等，只需要在首次登錄時輸入，以後購物不用重複操作，透過該網站，旅客也可隨時查詢購買紀錄。

步驟三：出境地點確認購物品是否攜帶出境

旅客抵達出境地點（例如機場）時，給相關單位確認物品，並將護照放在機台感應確認是否符合退稅規定，當系統顯示可退稅後，退稅金額將依照旅客於系統登錄的方式退還到指定帳戶。

更詳細的登錄網站、退稅方式也將於日後陸續公告。但旅客需留意的是，未來退稅方式的改變將影響旅客前往機場的時間，旅客需更提早抵達機場，才能辦理退稅並順利登機。