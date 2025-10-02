　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

藍軍批文化中心光頭銅像遭「貼標籤」　痛批民進黨意識形態操作

▲國民黨台南市議會黨團痛批「承先啟後」雕像遭貼標籤，被迫移除封存。（記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會黨團痛批「承先啟後」雕像遭貼標籤，被迫移除封存。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團2日痛批市府與民進黨長期操作意識形態，導致文化中心開館時設置、陪伴市民40年的「承先啟後」雕像群被移除冰封。黨團質疑，該雕像僅是藝術創作，其中一名光頭造型人物，卻遭硬貼「蔣中正」標籤，連帶使整組雕像群被關進學甲傳統藝術中心，淪為「銅像下場與國父孫中山銅像相同」，令人痛心。

▲國民黨台南市議會黨團痛批「承先啟後」雕像遭貼標籤，被迫移除封存。（記者林東良翻攝，下同）

國民黨籍市議員林燕祝指出，「承先啟後」由雕塑家鄭春雄於1984年為文化中心創作，作品寓意承載歷史、開創未來，並非特定人物。然而民進黨卻將光頭人物解讀為蔣中正，最後讓作品全數被移除，與先前國父銅像遭封存的命運如出一轍。林批評：「光頭有罪嗎？」並點名內政部長劉世芳推動「全國中正路改名」，再度引發民怨。

▲國民黨台南市議會黨團痛批「承先啟後」雕像遭貼標籤，被迫移除封存。（記者林東良翻攝，下同）

市議員蔡育輝也憤怒表示，賴清德擔任市長時，就將民生綠園的國父銅像深鎖十多年，國父孫中山竟被當作「見不得人」。反觀民進黨前輩黃先柱銅像卻能立於公園，還砸數億元保留日治時期廳舍，凸顯雙重標準。王家貞則強調，「承先啟後」只是單純藝術品，卻因意識形態被政治化，實在令人痛心。

▲國民黨台南市議會黨團痛批「承先啟後」雕像遭貼標籤，被迫移除封存。（記者林東良翻攝，下同）▲國民黨台南市議會黨團痛批「承先啟後」雕像遭貼標籤，被迫移除封存。（記者林東良翻攝，下同）▲國民黨台南市議會黨團痛批「承先啟後」雕像遭貼標籤，被迫移除封存。（記者林東良翻攝，下同）

此外，黨團議員也關心市政發展。蔡宗豪、林美燕均提到台南國際航線推動，盼虎航年底直飛熊本、沖繩後，市府能加強接駁班次，避免「曇花一現」。尤榮智則點出，市區觀光人潮爆棚，但曾文、虎頭埤等郊區遊客稀少，希望觀光局挹注資源，平衡各區發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

醫療送到家門口！門諾團隊機車挨家送藥　接送災區病患看門診

露營區夜間放煙火唱卡拉OK！附近民家衰被吵　警獲報前往勸導

Here Keelung國際藝術設計展登場　台日韓青年共創城市新動能

目標百攤目前僅達三成　南投家扶冬暖慈幼園遊會盼善心大眾支持

元智大學醫護學院今揭牌　師生見證智慧醫療教育邁向新里程碑

扎根羽球人才！王正旭推動青少年訓練中心進駐基隆高中

台南市勞工局送月餅訪視境外生　學法令Fun心過中秋

求職神器進化　「台南工作好找」APP導入AI推薦、跨平台分享

公益善循環！賴清德響應「認購捐米」　友善米助金萬9校學童午餐

職訓成果大秀登場！　勞工局10/18曾文園區辦成果展免費體驗手作

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

醫療送到家門口！門諾團隊機車挨家送藥　接送災區病患看門診

露營區夜間放煙火唱卡拉OK！附近民家衰被吵　警獲報前往勸導

Here Keelung國際藝術設計展登場　台日韓青年共創城市新動能

目標百攤目前僅達三成　南投家扶冬暖慈幼園遊會盼善心大眾支持

元智大學醫護學院今揭牌　師生見證智慧醫療教育邁向新里程碑

扎根羽球人才！王正旭推動青少年訓練中心進駐基隆高中

台南市勞工局送月餅訪視境外生　學法令Fun心過中秋

求職神器進化　「台南工作好找」APP導入AI推薦、跨平台分享

公益善循環！賴清德響應「認購捐米」　友善米助金萬9校學童午餐

職訓成果大秀登場！　勞工局10/18曾文園區辦成果展免費體驗手作

72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

Sora 2「一句話生成影片」全網瘋用　完整指令步驟、使用資格公開

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

金喜善連假前痛失家人！母親驟逝享壽86歲　女兒、老公守身旁

《傳說對決》攜手星展推聯名信用卡　課金、外送每月最高1000回饋

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

【竊盜通緝犯】逼讓坐白髮婦交保1.5萬恢復自由！

地方熱門新聞

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

金門百名旅客滯留　怒吼「我要回家」

快訊／紅警警戒中！光復鄉持續停班停課

光復家戶清淤進第2階段　邀專業技術人力支援

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

蹲點8年、準備8年陳亭妃為最後一哩路

全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線

新北動保推黑狗認養　加碼送沙龍照珍藏愛

南投市10／1起加強破袋檢查強化垃圾分類

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

稱柯文哲「前領導」被酸　北市政風處認了有疏失

「地價監測站」讓地價動態更即時透明

棄中秋節檔期！「太陽餅超人」災區送1.5萬片餅

更多熱門

相關新聞

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

民眾黨主席黃國昌近日遭《鏡週刊》踢爆「養狗仔跟監政敵」，更透過姻親成立「凱思國際」公司支付狗仔薪水，甚至涉及港資背景。對此，黃國昌今(2日)貼出2資料回擊，《鏡週刊》社長裴偉的精鏡傳媒，從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」了超過2800萬美金(8.5億台幣)，請問裴偉，還敢繼續說謊嗎？這，才是真正來源不明的海外資金。

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

關鍵字：

藍軍文化中心光頭銅像貼標籤民進黨意識形態操作

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面