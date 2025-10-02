藍軍批文化中心光頭銅像遭「貼標籤」　痛批民進黨意識形態操作

▲國民黨台南市議會黨團痛批「承先啟後」雕像遭貼標籤，被迫移除封存。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團2日痛批市府與民進黨長期操作意識形態，導致文化中心開館時設置、陪伴市民40年的「承先啟後」雕像群被移除冰封。黨團質疑，該雕像僅是藝術創作，其中一名光頭造型人物，卻遭硬貼「蔣中正」標籤，連帶使整組雕像群被關進學甲傳統藝術中心，淪為「銅像下場與國父孫中山銅像相同」，令人痛心。

國民黨籍市議員林燕祝指出，「承先啟後」由雕塑家鄭春雄於1984年為文化中心創作，作品寓意承載歷史、開創未來，並非特定人物。然而民進黨卻將光頭人物解讀為蔣中正，最後讓作品全數被移除，與先前國父銅像遭封存的命運如出一轍。林批評：「光頭有罪嗎？」並點名內政部長劉世芳推動「全國中正路改名」，再度引發民怨。

市議員蔡育輝也憤怒表示，賴清德擔任市長時，就將民生綠園的國父銅像深鎖十多年，國父孫中山竟被當作「見不得人」。反觀民進黨前輩黃先柱銅像卻能立於公園，還砸數億元保留日治時期廳舍，凸顯雙重標準。王家貞則強調，「承先啟後」只是單純藝術品，卻因意識形態被政治化，實在令人痛心。

此外，黨團議員也關心市政發展。蔡宗豪、林美燕均提到台南國際航線推動，盼虎航年底直飛熊本、沖繩後，市府能加強接駁班次，避免「曇花一現」。尤榮智則點出，市區觀光人潮爆棚，但曾文、虎頭埤等郊區遊客稀少，希望觀光局挹注資源，平衡各區發展。