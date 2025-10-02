黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

▲黃國昌說法變化。（圖／翻攝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔跟監」爭議，更傳出跟顏家有關的《菱傳媒》「105號系列碼頭案」獨家報導都是來自黃國昌，黃國昌昨上午大方證實，「沒錯！台中105號碼頭案，從頭到尾就是我們協會調查完成」。菱傳媒前總編輯蔡日雲則駁斥此說法。民眾黨團召開記者會時，黃國昌態度180度轉變表示，「我有說過，我跟105號碼頭的調查案有任何關係嗎？我從來沒有說過」。民進黨新聞部副主任黃子一今（2日）質疑，可以理性、科學、務實的解釋一下為什麼上午跟下午說法可以完全相反嗎？

昨上午，黃國昌在立法院受訪時，有媒體詢問，「105號碼頭案，當時也是你跟菱傳媒合作的，想問這件事是不是真的？」黃國昌則回應，「是，沒錯！台中105號碼頭案，從頭到尾就是我們協會把他調查完成，那時候跟菱傳媒合作」。該說法後來遭菱傳媒前總編輯蔡日雲則駁斥。

而隔一段時間，同日下午民眾黨團記者會中，媒體詢問黃國昌，「針對上午你有說105號碼頭案，從頭到尾是協會調查，但菱傳媒前蔡姓總編輯，就質疑這樣的說法，認為說有很多媒體工作者的走訪奔波不要攬功，還說這個協會提供的資訊有一堆錯誤，怎麼看？」黃國昌則回應，「今天上午接受媒體的訪問，可以去查一下，我有說過，我跟105號碼頭的調查案有任何關係嗎？我從來沒有說過」。

對於黃國昌態度180度轉變，民進黨新聞部副主任黃子一今質疑，說謊的人要吞一千根針喔，是我閱讀能力不好還是黃國昌記憶力不好，可以理性、科學、務實的解釋一下為什麼上午跟下午說法可以完全相反嗎？