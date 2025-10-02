槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

▲黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭《鏡週刊》踢爆「養狗仔跟監政敵」，更透過姻親成立「凱思國際」公司支付狗仔薪水，甚至涉及港資背景。對此，黃國昌今(2日)貼出2資料爆料，《鏡週刊》社長裴偉的精鏡傳媒，從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」了超過2800萬美金(8.5億台幣)，請問裴偉，還敢繼續說謊嗎？這，才是真正來源不明的海外資金。

黃國昌表示，從鏡週刊配合民進黨對他發動抹黑攻擊，在毫無證據的情況下，指控凱思國際是由他的姻親所設立、背後有港資，大搞抹紅的潑糞，意圖再度操作「黨檢媒三位一體」。

黃國昌指出，無恥的是，要他們說清楚是哪一個姻親，拖了三天，沒有人可以回答，只有繼續透過民進黨所控制的綠媒繼續散播錯假訊息。

接著，黃國昌貼出2資料爆料說，更可笑的是，裴偉的精鏡傳媒，才真的是從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」了超過2800萬美金，以今天的利率換算，超過8.5億新台幣。

黃國昌指出，當時面對唯一一家敢報導的媒體詢問，裴偉說無法確認媒體手上的財報資料是真是假，典型的裝傻說謊。

黃國昌說，揭弊向來有所本的自己，敢這樣說，自然是掌握了真的原本。附圖有精鏡傳媒跟裴偉的印章，也有MMG負責人Peir, Woei的簽名。請問裴偉，還敢繼續說謊嗎？

▼黃國昌爆料。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌質疑，照鏡週刊的邏輯，這些來自海外紙上公司的「挹注」，有沒有港資的疑慮？有沒有中資的疑慮？民進黨政府要不要好好查查？

黃國昌提到，配合著今年5月，鏡週刊派狗仔跟拍前經濟部長郭智輝與AIT官員的餐敘，按照鏡週刊的邏輯，經濟部是不是應該要趕快徹查？那些自稱是公民團體的民進黨側翼，怎麼還不趕快去告發違反《國家安全法》？

最後，黃國昌強調，為啥裴偉跟鏡週刊一點都不擔心，因為已經緊緊抱著賴清德和潘孟安的大腿，有民進黨罩著，雙標早已是日常，鬥爭政敵才是真正目的！