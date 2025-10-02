民進黨獲邀英國自民黨大會　國際部：台灣經驗顯示民主展現強大韌性

▲英國自由民主黨大會邀請民進黨以姊妹黨身分與會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

英國自由民主黨（Liberal Democrats) 日前舉辦2025年大會，首度邀請民進黨以姊妹政黨身分與會。國際部主任陳文昊代表出席，並於場邊論壇與自民黨外交事務發言人米勒（Calum Miller）下議員、烏克蘭執政黨國會議員Oleksandr Sanchenko、南非友台政黨民主聯盟國會議員Ryan Smith等同台，以「捍衛自由主義：打擊威權與政治極端主義的國際視角」為題發表演說，四天大會中會晤多位自民黨議員。

陳文昊在論壇中表示，在全球自由民主面臨威權主義與政治極端化挑戰之際，台灣的經驗顯示民主不僅能存續，更能展現強大韌性，成為國際社會的重要借鏡。陳文昊表示，台灣長期處於威權政體壓力下，卻仍堅守自由民主制度，向世界證明「自由與民主」不只是理想，更是保障和平、繁榮與人類尊嚴的基石。

陳文昊指出，為了鞏固民主制度，台灣發展出「全社會韌性」模式，不僅政府投入，公民社會、產業與人民也共同參與，降低威權滲透與極端勢力的可乘之機。在因應「假訊息」與「認知作戰」方面，台灣透過快速查核、公共教育及公私協力，建立一套民主防護網，守護資訊空間的真實與信任。當前威權政體正加強跨國協作，民主國家更需展現國際團結：台灣已與歐洲、美國、日本、澳洲等民主夥伴密切合作，並在面對威脅時共同捍衛民主自由。

陳文昊指出，民主唯有「能夠交出成績」，才能贏得人民支持。台灣的民主努力落實在社會福利、公共衛生及經濟競爭力等層面，讓人民感受到自由民主制度不只是言論自由，更是生活安定與未來希望的保障。陳文昊強調，台灣經驗傳達的訊息十分清楚：自由民主值得捍衛，而且能夠成功捍衛；唯有透過警覺、團結與勇氣，全球民主社群才能共同確保自由民主在21世紀持續發光，為所有追求自由的人們帶來希望。

陳文昊表示，台灣議題也獲得多位自民黨議員高度關注，在場邊會晤中皆表達力挺台海和平穩定與台灣國際參與。除此之外，多位議員也對中國對世界秩序的威脅表達擔憂：米勒下議員在黨員大會外交政策演說中直指習近平為獨裁者，並表示中國與英國「既不共享價值，也不共享利益」，視國際法為無物的國家應為行為付出代價。

自民黨（Lib Dems）為英國主要政黨之一，主張自由主義與社會民主價值，長期倡議人權保障、環境永續與歐洲合作，與民進黨同屬「國際自由聯盟」成員。2024年大選後，自民黨在下議院取得72席，成為第三大黨；並在上議院及地方政府層級也保有一定影響力。