蛋洗民進黨部　民眾黨2支持者「非法侵入」遭起訴

▲李道翔、洪慧治試圖搭貨梯被攔下後，改從地下室搭電梯到10樓蛋洗民進黨部招牌。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨7月在民進黨中央黨部前舉辦反罷免集會，時任民眾黨林口區副主任李道翔與支持者洪慧治帶著雞蛋，找藉口要闖入大樓被保全與警方阻擋後，明知道大樓有管制，卻鑽漏洞，繞道地下停車場搭電梯上樓，錄下蛋洗黨部大門，並將影片上傳臉書。台北地檢署2日依無故侵入建築物罪起訴李、洪。

檢警調查，李道翔與洪慧治因為政治立場相同，常在民眾黨集會場合見面而相熟，李道翔早就策畫，要在7月20日下午，趁著民眾黨在台北市中正區華山商務大樓前辦活動時，進入大樓10樓的民進黨中央黨部砸蛋，洪慧治在現場得知李道翔目的後，答應協助拍攝砸蛋過程。

起訴指出，華山商務大樓因集會遊行活動，現場管制人員進出，李道翔、洪慧治在下午4點試圖從大樓後方搭貨梯上樓，因身上穿著與手持標語有明顯政治色彩，被保全攔下後，只好謊稱是要到3樓的補習班，因李道翔堅稱要進補習班拿東西，到場的派出所所長只同意李道翔1人進電梯，但李道翔在3樓停留太久，被派出所長找到並帶離管制區。

李道翔、洪慧治嘗試失敗後，在外圍繞行發現大樓車道與地下停車場沒有警察、保全，由李道翔開車載著洪慧治進入後，直接搭電梯上樓，由李道翔朝民進黨中央黨部木製招牌丟雞蛋，洪慧治拿手機錄影，之後影片上傳臉書「李道翔–茶米聊政治」粉專。

檢察官認為，李道翔、洪慧治已經被禁止上樓了，還找機會從地下室侵入，不能因轉治人力疏漏就當成被默許進出的藉口，且2人上樓目的是要砸蛋，顯然不是正當理由，已經觸犯無故侵入建築物罪嫌。另外，民進黨部前木製招牌，經花費上萬元清除蛋液後仍可使用，涉嫌毀損部分不構成犯罪。