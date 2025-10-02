　
台南歸仁飄惡臭擾民　環保局成立專案全面稽查杜絕污染

▲台南市歸仁地區近日傳出異味，環保局啟動專案展開地毯式巡查。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市歸仁地區近日傳出異味，環保局啟動專案展開地毯式巡查。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區近期有居民反映，晚間時常聞到疑似雞糞、豬糞或動物屍體腐敗的異味，影響生活品質，環保局獲報後立即啟動調查，因當地畜牧業密集，氣味來源複雜，已加派人力進行地毯式巡查，並成立「歸仁高鐵專案」，透過熱區地圖、微感測器及移動監視器等科技工具鎖定污染源，違規者將依法嚴懲。

環保局指出，歸仁晚間受東北風影響，在許厝里確實能聞到異味，但當地多為住宅及商業區，並無明顯污染源。經稽查發現，周邊一處曾遭陳情的蛋雞場已停養，現場無臭味；再往上游有至少3家大型畜牧場，已列為重點稽查與採樣對象。另針對七甲、八甲農地加強夜間巡查與日間比對，暫未發現堆肥或異味情形。

▲台南市歸仁地區近日傳出異味，環保局啟動專案展開地毯式巡查。（記者林東良翻攝，下同）

統計顯示，環保局自2024年至今已在歸仁區執行13次畜牧業周界異味採樣，裁處1件；另針對工廠廢水偷排、露天燃燒及畜牧場異味等案件，共依違反空污、水污及廢清法告發23件。

環保局強調，目前已初步鎖定可疑範圍，後續將針對露天燃燒與畜牧場持續採樣監測，並不排除透過專案申請或邊緣巡飛方式，突破鄰近軍事基地的禁航限制，徹查異味來源。

市長黃偉哲表示，歸仁沙崙是未來人工智慧產業的核心區，市府將由環保局、農業局跨局處合作，加強稽查並輔導畜牧業改善，確保科技產業與傳統產業能共榮發展，同時維護居民生活品質。

獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

台南市警五分局警網2日凌晨巡邏時，發現一輛機車行跡可疑，騎士見警車立即掉頭逃逸，甚至違規紅燈右轉，還趁亂丟棄一包不明物品，員警當場攔下50歲黃姓男子，經追查他棄置物為重20餘公克海洛因毒品一包，並檢出黃男尿液海洛因與安非他命呈陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦。

