　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲推共享輔具計畫　台南奪「台灣永續行動獎」銅獎

▲台南市共享輔具計畫獲得「台灣永續行動獎」銅獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市共享輔具計畫獲得「台灣永續行動獎」銅獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲推動的「互助生活好品質、共享輔具福便達」計畫，結合清潔隊回收二手輔具並經專業維修後，再透過全市49處社區關懷據點免費借用，成功解決市民需求。今年更獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣永續行動獎」銅獎，在「健康與福祉」面向表現亮眼，肯定市府積極推動輔具友善、提升市民生活品質的努力。

▲台南市共享輔具計畫獲得「台灣永續行動獎」銅獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，永續發展是全球關注的重要議題，台南市目前設有 3 個輔具中心、9 處輔具服務據點與 49 處二手輔具資源站，數量全國最多。光是 113 年度，台南就租借和媒合約 6,000 件輔具，平均每天 16 件二手輔具重新投入使用，不僅照顧身障者與長輩，也讓更多民眾受惠，展現互助共享精神。

▲台南市共享輔具計畫獲得「台灣永續行動獎」銅獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

仁德區二行社區二手輔具資源站吳里長指出，據點鄰近嘉南藥理科技大學及省道，經常有學生因意外受傷前來借用輔具，社區居民也因此受益。社會局則補充，市府3處輔具中心除租借外，也提供補助申請、評估、維修與回收，並針對風災後重建推出「輔具巡迴清消」服務。9月底至10月底將陸續在北門、下營、後壁、東山等地舉辦巡迴清潔維修活動，民眾可攜帶損壞或髒污輔具現場處理。相關諮詢可洽永華輔具中心（06-2098938）、佳里輔具中心（06-7266700）或官田輔具中心（06-5790636）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鏟子超人「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案
快訊／記憶體大廠美光刷新高！　台鏈4檔攻漲停
蛋洗民進黨部！　民眾黨2支持者遭起訴
快訊／遭爆被黃國昌跟蹤！　柯文哲現身笑回應
嘎琳球場痛哭！　畫面曝光
沒走斑馬線！　台中女被撞飛慘死
大谷翔平、八村壘夢幻合影！　最萌身高差曝
被爆跟監偷拍柯文哲！　黃國昌PO照回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不只是園遊會　屏東基督教醫院安寧病房30週年化愛為行動

黃偉哲推共享輔具計畫　台南奪「台灣永續行動獎」銅獎

一夕破產欠債1500萬　他財產只剩1雙拖鞋

新北市圖中秋推「月台賞閱」　邀親子共享最暖儀式感

集集大山電視轉播站位移維修　11萬戶斷訊2.5小時

打破黑色迷思！新北動保推黑狗認養　加碼送沙龍照珍藏愛

分類不確實...南投垃圾外運焚化慘遭退運4次

快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課　災後搶修中

當苗栗客家菜碰上台中在地酒　跨縣市合作打造米其林饗宴

國民黨台南市黨部中秋送暖　林燕祝率隊赴榮民之家致敬

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

不只是園遊會　屏東基督教醫院安寧病房30週年化愛為行動

黃偉哲推共享輔具計畫　台南奪「台灣永續行動獎」銅獎

一夕破產欠債1500萬　他財產只剩1雙拖鞋

新北市圖中秋推「月台賞閱」　邀親子共享最暖儀式感

集集大山電視轉播站位移維修　11萬戶斷訊2.5小時

打破黑色迷思！新北動保推黑狗認養　加碼送沙龍照珍藏愛

分類不確實...南投垃圾外運焚化慘遭退運4次

快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課　災後搶修中

當苗栗客家菜碰上台中在地酒　跨縣市合作打造米其林饗宴

國民黨台南市黨部中秋送暖　林燕祝率隊赴榮民之家致敬

「麥德姆」外圍環流明起影響2地　下周末又有熱帶系統發展

快訊／才判13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　收賄900萬被起訴

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面　控俄羅斯發動混合戰

霍佛德等3新援將左右勇士成敗　美媒評補強：整體戰力比上季強

Xbox Game Pass全漲價　終極版大漲63%飆649元、玩家怨：負擔不起

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心

鏟子超人救災「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

地方熱門新聞

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

快訊／紅警警戒中！光復鄉持續停班停課

金門百名旅客滯留　怒吼「我要回家」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

南投市10／1起加強破袋檢查強化垃圾分類

全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線

稱柯文哲「前領導」被酸　北市政風處認了有疏失

棄中秋節檔期！「太陽餅超人」災區送1.5萬片餅

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

「地價監測站」讓地價動態更即時透明

台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」籲中央鬆綁法規助重建

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

新北市圖推「月台賞閱」　親子共享最暖儀式感

集集大山電視轉播站維修11萬戶斷訊2.5小時

更多熱門

相關新聞

快訊／麥德姆颱風生成！明起外圍雲系影響台灣　最新路徑曝

快訊／麥德姆颱風生成！明起外圍雲系影響台灣　最新路徑曝

根據日本氣象廳最新天氣資訊，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今天上午增強為今年第21號颱風「麥德姆」（Matmo，美國命名，原意為「大雨」）。熱帶低壓未來將朝西往菲律賓呂宋島前進。

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

推進社會責任：台灣萊雅關懷弱勢16年、全家公益策展

推進社會責任：台灣萊雅關懷弱勢16年、全家公益策展

資本市場的無聲立法：當永續揭露從自願走向強制

資本市場的無聲立法：當永續揭露從自願走向強制

賓士邁巴赫奢華敞篷跑車台灣開賣

賓士邁巴赫奢華敞篷跑車台灣開賣

關鍵字：

黃偉哲輔具計畫台南台灣永續銅獎

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面