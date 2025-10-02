黃偉哲推共享輔具計畫　台南奪「台灣永續行動獎」銅獎

▲台南市共享輔具計畫獲得「台灣永續行動獎」銅獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲推動的「互助生活好品質、共享輔具福便達」計畫，結合清潔隊回收二手輔具並經專業維修後，再透過全市49處社區關懷據點免費借用，成功解決市民需求。今年更獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣永續行動獎」銅獎，在「健康與福祉」面向表現亮眼，肯定市府積極推動輔具友善、提升市民生活品質的努力。

黃偉哲表示，永續發展是全球關注的重要議題，台南市目前設有 3 個輔具中心、9 處輔具服務據點與 49 處二手輔具資源站，數量全國最多。光是 113 年度，台南就租借和媒合約 6,000 件輔具，平均每天 16 件二手輔具重新投入使用，不僅照顧身障者與長輩，也讓更多民眾受惠，展現互助共享精神。

仁德區二行社區二手輔具資源站吳里長指出，據點鄰近嘉南藥理科技大學及省道，經常有學生因意外受傷前來借用輔具，社區居民也因此受益。社會局則補充，市府3處輔具中心除租借外，也提供補助申請、評估、維修與回收，並針對風災後重建推出「輔具巡迴清消」服務。9月底至10月底將陸續在北門、下營、後壁、東山等地舉辦巡迴清潔維修活動，民眾可攜帶損壞或髒污輔具現場處理。相關諮詢可洽永華輔具中心（06-2098938）、佳里輔具中心（06-7266700）或官田輔具中心（06-5790636）。