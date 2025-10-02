強化對台斬首作戰演練！內蒙古驚見「模擬司法院」　蓋在總統府旁

▲位於台北博愛特區的總統府，被視為台灣的行政中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅翊宬／編譯

中國逐漸加強針對台灣的軍事施壓與武統心理層面威脅！在中國內蒙古自治區朱日和訓練基地內，有一座模擬台灣總統府的建築物，且還興建模擬博愛特區的街區。近日，日本智庫分析衛星影像後發現，中國不僅在模擬總統府旁興建疑似模擬司法院的建築物，還挖通280公尺長的地下道，研判與對台「斬首作戰」訓練有關。

根據日媒《產經新聞》，朱日和合同戰術訓練基地為中國陸軍最大實戰訓練場，面積約1066平方公里，「模擬總統府」自從2015年首次曝光以來，就成為中國軍方演練的重要目標。此外，基地內亦存在「模擬外交部」等建築，顯示中方刻意透過模擬實體設施對台施加心理壓力。

日本智庫「國家基本問題研究所」透過馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝的衛星影像發現，中國在模擬總統府旁還有一座外觀酷似司法院的建築，該棟新建的「模擬司法院」於2020年8月動工、2021年大致完工，2023年4月，毗鄰的紅色屋頂建物也完工，其建築位置與台北市司法院附近的國防部後備指揮部類似。

智庫指出，自從2020年以來，模擬總統府訓練區域面積已擴張至原先的3倍。

衛星影像顯示，中國軍方過去數年持續在基地進行實戰演練。例如2022年7月，裝甲車在模擬總統府與外交部交界處排除障礙後前進；同年8月，旅團規模部隊對抗模擬守衛總統府的敵方部隊，展現對台作戰演練的規模與精細度；今年8月以來，基地周邊路面仍可見裝甲車與障礙設施，訓練未曾中斷。

▲中國在內蒙古的沙漠，打造一座街道與建築激似博愛特區的街區。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，中國國家主席習近平2012年擔任中央軍事委員會主席以來，持續強化實戰化訓練。2018年3月，他首次主持訓練開始動員大會，親自穿起戰鬥服示範，強調全軍全面加強「實戰化訓練」。

對此，智庫研究員中川真紀分析，朱日和基地的擴建與地下道設施，意在傳遞訊息給台灣，即使有地下逃生路線，也可能無法從解放軍的對台斬首作戰脫身，增加心理威懾與斬首作戰準備的效果。

中川真紀將在本月14日舉行的國基研主辦「半導體同盟」研討會中，與曾創建「中國人民解放軍基地與設施」的台灣師大年輕研究員溫約瑟共同發表中國軍最新動向，凸顯中方在區域安全上的演練與心理戰策略，引起國際關注。