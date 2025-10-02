北海道札幌母子棕熊現蹤　小熊遭驅除獵殺

▲日本北海道母棕熊與小熊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃聖庭／綜合報導

日本近日多地接連傳出棕熊出沒市區、襲擊人類事件，北海道札幌市1日凌晨有計程車司機在國道上看見兩頭一大一小的母子棕熊遊走，附近住宅區也有居民陸續目擊；最終於當日下午2時25分由獵人射殺一頭約70公分長的小熊，但另一頭熊仍下落不明。

▲十五島公園內白川橋附近一頭棕熊遭獵殺。（圖／翻攝Google Maps）

根據札幌市政府通報紀錄，10月1日凌晨2時40分位於南區南37條西10丁目1番地附近，在國道230號線上發現一對母子棕熊遊走，位置距藻岩橋西方約250公尺。稍晚在同一區域南37條西11丁目5番地的林內，也有人聽到疑似棕熊的鳴叫聲，距離藻岩下橋南方僅約120公尺。下午2時25分，南區藤野1條5丁目十五島公園內白川橋附近，再次發現棕熊出沒，相關單位最後將這頭熊獵殺。

根據《北海道文化放送》報導，札幌市環境共生課長坂田一人指出，9月熊出沒通報件數已達約70件，為歷年同期最多；札幌市熊害防除隊隊長玉木康雄則表示，今年山區果實欠收，食物不足可能導致熊頻繁進入市區覓食。市府也提醒居民務必提高警覺，避免單獨進入山林或河川附近，若遇見熊隻應立即撤離並通報警方或市府相關單位，以防止人熊衝突發生。