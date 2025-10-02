佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

地方中心／花蓮報導

花蓮縣光復鄉9月23日因堰塞湖潰壩而釀成重大洪災，至今仍有6人失聯。其中一對在佛祖街的夫妻林男、蔡女至今仍然下落不明。今（2）日失蹤第10天，由「竹北吊車大王」啟德，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘，希望可以幫助家屬找到失聯的夫妻。花蓮縣議長張峻指出，事發前曾打電話給老闆娘，有聽到她尖叫聲，後來就失聯了。

▲吊車大王進駐，挖尋失聯10天的佛祖街夫妻。（圖／地方中心翻攝，下同）

兒子林男表示，父母退休後，回到花蓮常住，今年在佛祖街蓋了一處工寮，並在旁邊的小農地種種蔬菜、水果，享受退休後的田園生活；23日當天下午2點多，花蓮下起大雨，父母因此回到工寮收拾東西，當下林男也未察覺異狀，直到下午4、5點收到洪災消息後，再次嘗試聯繫父母時，卻沒有得到任何回應，至今音訊全無。

今啟德跟建橋營造的怪手進駐挖掘，希望可以幫助家屬找到失聯的夫妻，林男跟員工也在砂石場守候，除了燒金紙外，也立起黃姓老闆娘的衣服，希望可以早一日將老闆娘帶回家。員工表示當天一早老闆娘還提醒大家要注意安全，除了感謝怪手志工的幫忙，也說老闆娘是個好老闆，很照顧員工，真的很想念她。

▲林男今持續在砂石場守候。（圖／地方中心翻攝）



花蓮縣議長張峻指出，他跟砂石廠以前的男老闆是他多年的結拜兄弟，這一次發生不幸的天災，老闆娘也在923那天就失蹤，也希望大家可以全力協助，看能不能趕快找到老闆娘，3點10分左右她有打一通電話來求救，那時候佛祖街已經全部都是水沒有辦法進去了，3點19分打給她要她往高處爬，那時候有聽到她在尖叫就是大叫的聲音，好像沙石衝到車庫裡面。