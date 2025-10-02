鍾沛君便當說惹議！反嗆中央荒腔走板　綠黨團：為失言轉移焦點

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風重創東台灣，花蓮堰塞湖溢流潰壩更導致光復鄉災情慘重。全台上萬名志工「鏟子超人」也湧入花蓮幫忙災民恢復家園。國民黨台北市議員鍾沛君「誰沒吃到便當餓死說」引發爭議，她反嗆，「中央荒腔走板的撤離，才是天災變人禍的關鍵」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（2日）表示，這些言論就是典型仇恨代表，因為個人失言要轉移焦點、追究別人的責任。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，各界踴躍捐贈物資，「鏟子超人」湧進花蓮幫忙，但卻爆出花蓮縣政府阻擋「義煮團」送物資、白飯的車輛，甚至還要求要有「災民識別證」才能領便當，一堆便當放到壞掉也不發。鍾沛君在政論節目上表示，「目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有」，相關言論引發爭議，事後她強調，「中央荒腔走板的撤離，才是天災變人禍的關鍵！」國民黨發言人楊智伃則指控綠營造謠，把花蓮災情當作大罷免延長賽，政治鬥爭、污辱國軍。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（2日）在輿情回應記者會回應，這些言論就是最典型的仇恨代表。當大家都在救災時，因為個人失言要轉移焦點、追究別人的責任，這是最典型的做法。至於藍營所謂仇恨動員跟大罷免，現在已經10月了，有人還念念不忘7、8月發生的事情，「國家要向前走，大家要往前看」。

針對國民黨團總召傅崐萁發文指控，從堰塞湖潰壩至今9天，網路天鋪天蓋地抹黑花蓮縣政府及中央救災人員，造謠發文不計其數，連慈濟、宮廟送愛心便當都被青鳥誣衊。鍾佳濱表示，救災過程中，大家關注的是災區需求有無得到滿足，任何政治人物對之前行為發言，可能遭致批評，澄清也好，轉移焦點也好，都可以理解他的心情和壓力，但還是一句話，「萬事莫如救災急」，全國民眾都希望大家不分朝野、黨派、顏色，為災區復原共同加油。

談到國民黨團今召開「環境部出差拗禮遇 不顧花蓮災情黑皮去」記者會，質疑執掌天然災害應變及環境復原業的環境部環境管理署長顏旭明在花蓮光復鄉發生災情時，人正在荷蘭考察，直至9月27日才返回花蓮。

鍾佳濱認為，災害應變應該由權責機關負責，行政機關有既定業務，如果跟防災應變沒有直接關聯，還是尊重行政機關原來規劃。重點是救災不要口水，真正有必要時，救災人員會全力以赴，若連部會例行性或計畫性的海外施政項目都要跟救災扯上關係，大可不必。