政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堰塞湖溢流釀災　行政院公布慰助方案25項、投入至少25億

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉造成嚴重災情，目前已經造成18人死亡、6人失蹤，現場復原工作仍持續進行中。行政院今（2日）公布中央部會提供的災後慰助方案，總計有25項、投入至少25億，對象分為災民、原住民、農民、業者等。院長卓榮泰指示各部會，務必以從速、從簡原則，認定發放各項救助金，有效回應受災民眾的急迫需要。

災民部分，包括死亡、失蹤及重傷者慰問金、淹水、安遷或租屋賑助金、失依者扶助金、家園清理支持及復原慰助金、租金及旅宿補貼、水電及地租減免、車輛報廢補助等12項，預估經費10.5億。經費來源為賑災基金會、善款、住宅基金、丹娜絲颱風特別預算等。

原住民部分，包括死亡及失蹤、重傷者、中傷者、輕傷者、無人傷亡但因水災造成生活困頓災害救助等急難扶助，約3500萬，經費來源為公務預算。

農民部分，有災害救助金及低利貸款、農保、農田受損救助、農會建物補助、果樹及瓜果、畜牧設施（備） 、農糧、農機輔導等8項，經費約8.52億，來源為丹娜絲颱風特別預算、天然災害救助基金、公務預算等。企業部分則有企業貸款、商家設備汰換或製造業設備修繕、旅宿業安置補助等4項，經費5.66億，來源為丹娜絲颱風特別預算、住宅基金。

針對堰塞湖災後復原、補助慰問報告案，卓榮泰說，馬太鞍溪堰塞湖的大量溢流造成重大災情，為加速復原工作，讓居民恢復基本正常生活，行政院第一時間在花蓮設置中央災害應變中心前進協調所，由經濟部賴建信次長擔任總協調官，10月1日開始由政務委員季連成輪任總協調官，調度一切可用人力與資源，全力應變及加速重建。

卓榮泰感謝從各地而來的志工朋友，以同島一命的精神主動加速救災行列，以及國軍官兵弟兄各縣市各級地方政府人員，有紀律有效率進行各種請就行動。

卓榮泰指出，有關死亡罹難者，予以100萬慰問金；重傷者，予以25萬元慰問金，失蹤者部分還要全力搜尋。此外，災後復原的家園慰助金每戶10萬元，再加上5萬元污泥垃圾清理補助。另外，9月、10月的水電費全免，由台電、台水吸收。此外也規劃租金補貼、旅宿安置、農業災害救助及紓困還有商家企業等協助措施方案。

卓榮泰說，衛福部也提供無卡就醫、領藥以及機動送藥行動，還有3個免部分負擔、6個月免健保費的補助，都要全面實施。卓強調，為了讓所有措施針對居民、原住民、農民以及產業能迅速達到各項補助的到位，陳金德政委會在10月7日率領各相關部會到災區成立一站式服務平台，提供救助措施的各項說明，直接受理民眾的申請。農會郵局也提供各項在金融檢驗上的協助，讓大家在這情況下，可以受到金融的支持。

卓榮泰請各部會務必以從速、從簡原則，認定發放各項救助金，有效回應受災民眾的急迫需要。

▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

▲▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鍾沛君便當說惹議！反嗆中央荒腔走板　綠黨團：為失言轉移焦點

鍾沛君便當說惹議！反嗆中央荒腔走板　綠黨團：為失言轉移焦點

樺加沙颱風重創東台灣，花蓮堰塞湖溢流潰壩更導致光復鄉災情慘重。全台上萬名志工「鏟子超人」也湧入花蓮幫忙災民恢復家園。國民黨台北市議員鍾沛君「誰沒吃到便當餓死說」引發爭議，她反嗆，「中央荒腔走板的撤離，才是天災變人禍的關鍵」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（2日）表示，這些言論就是典型仇恨代表，因為個人失言要轉移焦點、追究別人的責任。

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

不只鏟子超人！志工妹「便當超人」一戶戶送

不只鏟子超人！志工妹「便當超人」一戶戶送

新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

關鍵字：

颱風卓榮泰樺加沙花蓮堰塞湖光復

讀者迴響

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

