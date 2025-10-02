堰塞湖溢流釀災　行政院公布慰助方案25項、投入至少25億

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉造成嚴重災情，目前已經造成18人死亡、6人失蹤，現場復原工作仍持續進行中。行政院今（2日）公布中央部會提供的災後慰助方案，總計有25項、投入至少25億，對象分為災民、原住民、農民、業者等。院長卓榮泰指示各部會，務必以從速、從簡原則，認定發放各項救助金，有效回應受災民眾的急迫需要。

災民部分，包括死亡、失蹤及重傷者慰問金、淹水、安遷或租屋賑助金、失依者扶助金、家園清理支持及復原慰助金、租金及旅宿補貼、水電及地租減免、車輛報廢補助等12項，預估經費10.5億。經費來源為賑災基金會、善款、住宅基金、丹娜絲颱風特別預算等。

原住民部分，包括死亡及失蹤、重傷者、中傷者、輕傷者、無人傷亡但因水災造成生活困頓災害救助等急難扶助，約3500萬，經費來源為公務預算。

農民部分，有災害救助金及低利貸款、農保、農田受損救助、農會建物補助、果樹及瓜果、畜牧設施（備） 、農糧、農機輔導等8項，經費約8.52億，來源為丹娜絲颱風特別預算、天然災害救助基金、公務預算等。企業部分則有企業貸款、商家設備汰換或製造業設備修繕、旅宿業安置補助等4項，經費5.66億，來源為丹娜絲颱風特別預算、住宅基金。

針對堰塞湖災後復原、補助慰問報告案，卓榮泰說，馬太鞍溪堰塞湖的大量溢流造成重大災情，為加速復原工作，讓居民恢復基本正常生活，行政院第一時間在花蓮設置中央災害應變中心前進協調所，由經濟部賴建信次長擔任總協調官，10月1日開始由政務委員季連成輪任總協調官，調度一切可用人力與資源，全力應變及加速重建。

卓榮泰感謝從各地而來的志工朋友，以同島一命的精神主動加速救災行列，以及國軍官兵弟兄各縣市各級地方政府人員，有紀律有效率進行各種請就行動。

卓榮泰指出，有關死亡罹難者，予以100萬慰問金；重傷者，予以25萬元慰問金，失蹤者部分還要全力搜尋。此外，災後復原的家園慰助金每戶10萬元，再加上5萬元污泥垃圾清理補助。另外，9月、10月的水電費全免，由台電、台水吸收。此外也規劃租金補貼、旅宿安置、農業災害救助及紓困還有商家企業等協助措施方案。

卓榮泰說，衛福部也提供無卡就醫、領藥以及機動送藥行動，還有3個免部分負擔、6個月免健保費的補助，都要全面實施。卓強調，為了讓所有措施針對居民、原住民、農民以及產業能迅速達到各項補助的到位，陳金德政委會在10月7日率領各相關部會到災區成立一站式服務平台，提供救助措施的各項說明，直接受理民眾的申請。農會郵局也提供各項在金融檢驗上的協助，讓大家在這情況下，可以受到金融的支持。

卓榮泰請各部會務必以從速、從簡原則，認定發放各項救助金，有效回應受災民眾的急迫需要。

▼花蓮堰塞湖災害慰助補助情形懶人包。（圖／交環處提供）

