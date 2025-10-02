花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了





▲李鴻源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情，但日前國民黨立委傅崐萁先是當面猛轟行政院長卓榮泰，後續中央成立「前進協調所」進駐，但花蓮縣政府也設「前進指揮所」，引起熱議。對此，前內政部長李鴻源1日表示，以前只有一個中央災害應變中心、一個前進指揮所，中央在地方也有單位的都必須服從縣長的指揮，真的沒有那麼複雜，自己很不喜歡講這句話「大罷免讓台灣的互信都沒有了，把整個制度都破壞掉了」。

李鴻源於節目《下班瀚你聊》談到「日前中央、花蓮各設指揮所」，他表示，以前只有一個中央災害應變中心、只有一個前進指揮所，前進指揮所的指揮官一定是縣市長，縣市長裡面有他們縣府的人，也有中央部會的人。

李鴻源指出，譬如花蓮縣代表要來，中央的第九河川局、水保局、林務、國軍，只要中央在地方也有單位的，這些人就要在前進指揮所服從縣長的指揮。

李鴻源直言，真的沒有那麼複雜，自己很不喜歡講這句話「大罷免讓台灣的互信都沒有了，而且把整個制度都破壞掉了」。

李鴻源認為，自己是覺得賴清德總統下令中秋節以前完成清淤，這個很重要，總統下令讓大家防災回到應該要有的節奏、回歸專業，只要大家回歸專業，後面就會水到渠成。

李鴻源提到，自己最近看到鏟子超人實在是很難過，大家當然很有愛心拿著鏟子到災區，但現在的災區應該是專業的人去，有愛心非常好可以做很多其他的事情，其實一個工兵營進去就可以解決很多很多問題，一般民眾沒有專業真的不要進去，事實上會製造很多很多困擾。

李鴻源強調，今天前進指揮所的指揮官要有一定的擔當、魄力，這次應該災民撤出來、時間到了國軍與消防隊進去清淤，其他人不能進來。

▼花蓮救災最新進度，中央派中校以上軍官接管「劃分7村落」負責。（圖／翻攝行政院臉書）