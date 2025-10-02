不只鏟子超人！志工妹化身「便當超人」一戶戶送：很想幫忙

▲花蓮光復鄉災情嚴重。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉災情嚴重，各地湧入志工協助清理家園，「鏟子超人」成為熱議焦點。知名建築師孫德鴻就在臉書分享，除了揮汗鏟土的志工，還遇到默默付出的「便當超人」。一位女生因為力氣太小無法鏟土，決定化身送餐志工，為了確保每位志工都有便當吃，每天一早就挨家挨戶詢問需求，再到義煮處領取便當送往各處，形成另一種堅毅的身影。

孫德鴻表示，一大早就看到一位膚色黝黑的騎士，載著一名身形瘦削的女生前來，挨家挨戶詢問中午需要的便當數量。隔天，對方送來便當時，他忍不住好奇詢問，「你們是哪個單位或基金會？」騎士就搖頭，「哪有什麼單位？就阿妹仔要我去哪我就去哪。」

於是他再問女方，才大致了解整個情況，「她說她沒有什麼單位，就是個人而已，因為她力量太小鏟不了土，但又很想幫忙」，在好幾天前，她目睹便當亂象，很希望每個志工都能拿到便當，所以每天一早就到處問，然後再去義煮處提出需求，中午左右再去把便當領出來、送到各個地方。

女方還描述，最初她靠板車徒步送餐，常常送到時志工已經離開，效率很低。直到有一名騎士偶然經過，見狀覺得不忍，便主動提供機車載她一起送餐。從那之後，兩人就成了搭檔，奔走在災區各角落，確保前線志工不會餓肚子。

「不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！」孫德鴻感性寫道，稱讚這對志工用不同方式守護災區。貼文引來大批網友留言支持，「這樣的志工最棒，能幫自己找到發揮的地方！」「英雄不需要什麼偉大的功績，只要願意幫助別人，就算只是買個便當或蓋個外套，就是英雄。」