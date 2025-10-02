　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只鏟子超人！志工妹化身「便當超人」一戶戶送：很想幫忙

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復鄉災情嚴重。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉災情嚴重，各地湧入志工協助清理家園，「鏟子超人」成為熱議焦點。知名建築師孫德鴻就在臉書分享，除了揮汗鏟土的志工，還遇到默默付出的「便當超人」。一位女生因為力氣太小無法鏟土，決定化身送餐志工，為了確保每位志工都有便當吃，每天一早就挨家挨戶詢問需求，再到義煮處領取便當送往各處，形成另一種堅毅的身影。

孫德鴻表示，一大早就看到一位膚色黝黑的騎士，載著一名身形瘦削的女生前來，挨家挨戶詢問中午需要的便當數量。隔天，對方送來便當時，他忍不住好奇詢問，「你們是哪個單位或基金會？」騎士就搖頭，「哪有什麼單位？就阿妹仔要我去哪我就去哪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是他再問女方，才大致了解整個情況，「她說她沒有什麼單位，就是個人而已，因為她力量太小鏟不了土，但又很想幫忙」，在好幾天前，她目睹便當亂象，很希望每個志工都能拿到便當，所以每天一早就到處問，然後再去義煮處提出需求，中午左右再去把便當領出來、送到各個地方。

女方還描述，最初她靠板車徒步送餐，常常送到時志工已經離開，效率很低。直到有一名騎士偶然經過，見狀覺得不忍，便主動提供機車載她一起送餐。從那之後，兩人就成了搭檔，奔走在災區各角落，確保前線志工不會餓肚子。

「不要以為光復只有鏟子超人，還有便當超人啊！」孫德鴻感性寫道，稱讚這對志工用不同方式守護災區。貼文引來大批網友留言支持，「這樣的志工最棒，能幫自己找到發揮的地方！」「英雄不需要什麼偉大的功績，只要願意幫助別人，就算只是買個便當或蓋個外套，就是英雄。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／承德路大樓大面積磚牆墜落！　路人慘遭砸頭
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

家長控兒子在校遭攻擊多處受傷　新北教育局：啟動霸凌調查

轉帳「竟跳出對方戶名」　功能驚呆一票人：不怕轉錯人了

不只鏟子超人！志工妹化身「便當超人」一戶戶送：很想幫忙

松山機場觀景台整建完工首曝光　最快中秋連假開放參觀

新疆男旅台14天「衝花蓮助受災戶」！他感動炸：不喊累不休息

失眠不只影響隔天精神！美研究：慢性失眠恐加速腦部老化、提高失智風險

戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」驚喊：早該丟掉香菸

50嵐「超方便1門市」收掉了　大票人回宜蘭崩潰：回去前一定買一杯

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

家長控兒子在校遭攻擊多處受傷　新北教育局：啟動霸凌調查

轉帳「竟跳出對方戶名」　功能驚呆一票人：不怕轉錯人了

不只鏟子超人！志工妹化身「便當超人」一戶戶送：很想幫忙

松山機場觀景台整建完工首曝光　最快中秋連假開放參觀

新疆男旅台14天「衝花蓮助受災戶」！他感動炸：不喊累不休息

失眠不只影響隔天精神！美研究：慢性失眠恐加速腦部老化、提高失智風險

戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」驚喊：早該丟掉香菸

50嵐「超方便1門市」收掉了　大票人回宜蘭崩潰：回去前一定買一杯

營養師精選：「10種天然控脂食物」的正確吃法

BL劇香港CP實現承諾「開襯衫秀超狂胸肌」　哽咽告白：沒你就沒我

根本沒有少年房神！　顏炳立：房地產已不是「投資好選擇」

美農民淪最大苦主！3重經濟打擊「又遇政府關門」　秋收季難過

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

【還我眼淚】男暖心幫扶災區「輪椅弟弟」　結局驚呆網友

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

花蓮民宿被討住宿、休息　老闆嘆：真的難過

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

她行李箱被摔壞　華航秒賠新的

更多熱門

相關新聞

新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，許多住戶房舍與街道至今仍都是厚重泥沙。繼啦啦隊員李多慧、名模吳宜樺後，今（2）日TPBL職籃新北國王隊總教練 John Patrick 與34名隊職員也前往協助清淤。

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

新疆男旅台14天　選擇「衝花蓮助受災戶」

新疆男旅台14天　選擇「衝花蓮助受災戶」

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

關鍵字：

花蓮災區志工便當鏟子超人孫德鴻

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面