政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

▲▼內政部長劉世芳視導樺加沙颱風中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

▲內政部長劉世芳。（圖／行政院提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（2日）召開「綠營趁救災搞仇恨大造謠，關鍵時間序曝光，卓榮泰敢不敢自我檢討？」記者會。國政基金會副執行長凌濤表示，9月21日當晚6時就已決策要擴大撤離，依機制當天就應及時通知並發布紅色警戒通報單，內政部竟然拖到隔天早上7點才發佈紅色警戒通報，造成13個小時的通知應變延遲，行政院長卓榮泰高喊檢討究責，「就問你敢不敢自我檢討，敢不敢檢討內政部長劉世芳重大的失職」？

凌濤表示，農業部林業署9月21日「馬太鞍溪堰塞湖預警應變措施」關鍵報告中，預估可能於10月下旬壩頂溢流，稱目前沒有壩體加速破壞溢流沖刷的現象，但情勢變化相當快速，行政院沒能積極掌握，決策慢半拍還想推鍋花蓮縣政府。

凌濤表示，報告中寫明撤離通報紅色警戒的機制，若經各項監測情資有壩體滲流破壞的疑慮，應提早（最晚於當天下午4點前）發佈紅色警戒通報單。9月21日當晚6時就已依照台大團隊建議，決策擴大撤離到1800戶、超過8000人，6時開會結束就應馬上通知，但內政部竟然到晚上將近9點才把撤離人數通報上升傳給花蓮縣政府，也並未同時發佈紅色警戒通報，拖到隔天早上7點才發佈紅色警戒通報單，總計延誤黃金13個小時的關鍵時間。

發言人鄧凱勛表示，這段時間網路上常看到青鳥繼續在搞仇恨撕裂，想複製大罷免的青鳥出征卻大翻車。青鳥以救災時花蓮立委傅崐萁的照片，指稱其身後有三台總價破百萬的意式咖啡機，還酸「想知道什麼辦公室可以用這種等級的咖啡機，花蓮人民的錢都用到哪去了？」結果打臉來得快又響，該照片原來是在設於台糖光復糖廠的救災指揮所拍攝，台糖隸屬經濟部，現在的台糖董事長更是信賴之友會的執行長吳明昌，青鳥瘋起來連自己人都打。

鄧凱勛指出，網上還出現貼文，指花蓮縣政府不惜擋下義煮團，也要發包熱海排骨大王的便當，還稱這家便當光車程就要1.5小時，難怪災民會拿到酸掉的便當。但花蓮城隍廟隨即發文澄清，熱海便當是他們買給光復災區做愛心的，何來縣府發包？照片被挪用與盜用，讓城隍廟善心便當被曲解，有心人士散佈不實訊息實在居心叵測。

發言人康晉瑜也指出，過去網路上有人謠傳，捐贈的工具物資被花蓮縣政府乾乾淨淨的鎖在倉庫，但事實上這張圖片根本不是縣府倉庫，網路側翼移花接木，拿不相干的圖片看圖說故事，惡意攻擊花蓮縣政府，造成花蓮縣政府一方面要救災，一方面還要澄清謠言，導致兩面作戰而疲於奔命。

康晉瑜表示，網路上還有許多惡意捏造、製造仇恨的假資訊，包括在法會中司儀稱「死亡人數是縣長的慈悲」等，事實上法會現場莊嚴肅穆，大家都祈願罹難者安息，但側翼網軍卻為了政治攻擊大吃人血饅頭，甚至在逝者家屬的傷口上撒鹽，相信所有善良的臺灣人都無法接受。
 

