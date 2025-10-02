鄭麗文直言：台獨主張是騙局　揭國民黨有三缺須奮起

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席選舉將在10月18日舉行，候選人之一的前立委鄭麗文因曾加入民進黨，受到部分藍營人士質疑。但鄭麗文強調，她因參加民進黨才發現台獨主張是騙局，而國民黨如今有「三缺」，應當奮起整合，重掌主導權與論述權。

▲鄭麗文投入國民黨主席選舉，近期積極爭取各界支持。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨主席選舉將在10月18日舉行，第二場辯論會已在日前落幕，鄭麗文近期積極拜會黨內人士、工商大老，爭取支持，1日還在臉書貼出與前立法院長王金平的合照，表明王金平手寫3點提醒和期許交給她，包括「以民為主」、「改造內部文化，創造新氣象」、「和氣致祥，團結台灣」。

然而，由於鄭麗文曾加入民進黨，因而受到藍營部分人士質疑。根據《聯合新聞網》報導，鄭麗文強調，她加入民進黨才發現台獨主張是騙局，隨即選擇離開，如今的國民黨缺乏論述能力、打動人心的主張、主導議題能力，因此希望藍營能奮起，重掌主導權與論述權。

現年55歲的鄭麗文是台灣雲林人，就讀台大法律系期間便開始投入學運，參加過野百合學運，1996年代表民進黨當選第三屆國民大會代表，之後擔任過民進黨國民大會黨團副總召集人、民進黨青年部副主任等職務，但最終因為認為黨派作風不符合最初理想，所以選擇在2002年退出。

鄭麗文退出民進黨之後，曾以無黨籍身分投入立委選舉，但並未當選，她在2005年接受時任國民黨主席的連戰邀請，正式加入國民黨，因選務經驗及活動主持能力優秀，而受到國民黨重用。