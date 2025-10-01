同理心？鍾沛君「災民便當餓死說」惹議　國民黨：沒聽過她有講

▲台北市議員鍾沛君嗆「災區誰沒吃便當餓死」挨轟。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉幫忙災民恢復家園，但卻爆出花蓮縣政府要求有「災民識別證」才能領便當，一堆便當放到壞掉，國民黨台北市議員鍾沛君則護航花蓮縣政府稱，目前為止有哪一個災民或志工「因為沒吃便當餓死嗎？」，此言遭輿論撻伐，連同黨原住民立委黃仁都看不下去，直呼傷害大家的心。不過，國民黨文傳會主委林寬裕今（1日）受訪時搖頭稱，自己沒聽到這消息，一旁的發言人楊智伃、鄧凱勛也都說沒聽過。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，各界踴躍捐贈物資，「鏟子超人」湧進花蓮幫忙，但卻爆出花蓮縣政府阻擋「義煮團」送物資、白飯的車輛，甚至還要求要有「災民識別證」才能領便當，一堆便當放到壞掉也不發。

鍾沛君於政論節目《新聞面對面》中則指出，花蓮縣府做了什麼或是民眾滿不滿意，不用由她說服大家，花蓮縣民自然會在下次選舉用選票告訴大家答案，「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中，但我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有啊！」遭到網友氣憤表示，難道一定要結果是「死掉」，才算嚴重嗎？

鍾沛君相關發言引起輿論強烈反彈，不過，國民黨文傳會主委林寬裕在中常會後被媒體追問時，卻表示自己毫不知情，「我沒聽到她講這個，所以沒辦法回應」，接著他轉頭詢問發言人楊智伃、鄧凱勛是否知情，兩人也都搖頭回應稱「沒有」。