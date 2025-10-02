跟監半年成本至少125萬　林楚茵：黃國昌錢哪來？直播抖內養不起

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵。而前中央社記者謝幸恩曾租下總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵住處的停車位，讓狗仔偷拍。對此，林楚茵今（2日）指出，她家停車位半年就要125萬以上，黃國昌養狗仔，進行政治跟監，這龐大經費從哪裡來？背後金主是誰？錢是不是來自中國？ 請黃國昌出來說清楚。

「今天換上數學課！「昌的狗仔團」錢從哪裡來？」林楚茵表示，狗仔不是一個人、不是一天，而是長期、組織化的跟監，一個狗仔團要花多少錢？以謝幸恩偷拍租用她家停車位為例，半年就要125萬以上，謝幸恩的記者薪水能支付？她說幫朋友租車位，這位朋友是「黃國昌」？

「養狗仔很花錢」，林楚茵說明，謝幸恩從112年9月至113年3月承租6個月車位共「3萬」，而租車位給「R」開頭租賃車牌，而且分成早晚各一輛，至少兩輛，一般行情小車租金約1個月2萬，中大型車1個月3萬，半年車輛花費至少20萬起跳，再加上狗仔人力至少2人一組，24小時跟監至少需要2組執勤，半年整組成本約80萬至100萬。

林楚茵指出，這只是她和潘孟安剛好住同一棟，但不只是她，黃國昌狗仔隊還拍一堆藍綠白政治人物，甚至無黨籍政治人物，這是「大規模、大成本」的非法跟監，不是光靠「直播抖內」能養得起的！

林楚茵進一步質疑，黃國昌養狗仔，進行政治跟監，這龐大經費從哪裡來？背後金主是誰？錢是不是來自中國？ 請黃國昌出來說清楚。