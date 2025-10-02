　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟監半年成本至少125萬　林楚茵：黃國昌錢哪來？直播抖內養不起

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵。而前中央社記者謝幸恩曾租下總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵住處的停車位，讓狗仔偷拍。對此，林楚茵今（2日）指出，她家停車位半年就要125萬以上，黃國昌養狗仔，進行政治跟監，這龐大經費從哪裡來？背後金主是誰？錢是不是來自中國？ 請黃國昌出來說清楚。

「今天換上數學課！「昌的狗仔團」錢從哪裡來？」林楚茵表示，狗仔不是一個人、不是一天，而是長期、組織化的跟監，一個狗仔團要花多少錢？以謝幸恩偷拍租用她家停車位為例，半年就要125萬以上，謝幸恩的記者薪水能支付？她說幫朋友租車位，這位朋友是「黃國昌」？

「養狗仔很花錢」，林楚茵說明，謝幸恩從112年9月至113年3月承租6個月車位共「3萬」，而租車位給「R」開頭租賃車牌，而且分成早晚各一輛，至少兩輛，一般行情小車租金約1個月2萬，中大型車1個月3萬，半年車輛花費至少20萬起跳，再加上狗仔人力至少2人一組，24小時跟監至少需要2組執勤，半年整組成本約80萬至100萬。

▲▼民進黨立委林楚茵指出，她家停車位半年就要125萬以上，黃國昌養狗仔，進行政治跟監，這龐大經費從哪裡來？（圖／翻攝自Threads／@linchuyin1010）

▲民進黨立委林楚茵指出，她家停車位半年就要125萬以上，黃國昌養狗仔龐大經費從哪裡來？（圖／翻攝自Threads／@linchuyin1010）

林楚茵指出，這只是她和潘孟安剛好住同一棟，但不只是她，黃國昌狗仔隊還拍一堆藍綠白政治人物，甚至無黨籍政治人物，這是「大規模、大成本」的非法跟監，不是光靠「直播抖內」能養得起的！

林楚茵進一步質疑，黃國昌養狗仔，進行政治跟監，這龐大經費從哪裡來？背後金主是誰？錢是不是來自中國？ 請黃國昌出來說清楚。

 
快訊／承德路大樓大面積磚牆墜落！　路人慘遭砸頭
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

揭弊或政治狗仔？受害者張景森用《揭弊者法》檢視　指黃國昌犯7條法

揭弊或政治狗仔？受害者張景森用《揭弊者法》檢視　指黃國昌犯7條法

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，包含綠委王義川、政委張景森、陳時中、前民進黨秘書長林右昌、前民眾黨主席柯文哲。受害者之一張景森表示，用黃國昌自己主導通過的《公益揭弊者保護法》檢驗黃國昌，他的狗仔行為程序違法（第3、5條）、手段不正當（第6、14條）、內容不符公益（第2條）、資金不明（第7、15條） 全面違反條例，根本就不是揭弊行為，無法受到揭弊法保護。

即／遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應了

即／遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應了

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

