政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭弊或政治狗仔？受害者張景森用《揭弊者法》檢視　指黃國昌犯7條法

▲▼ 「民眾黨立院黨團審計長投票意向說明」記者會,黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，包含綠委王義川、政委張景森、陳時中、前民進黨秘書長林右昌、前民眾黨主席柯文哲。受害者之一張景森表示，用黃國昌自己主導通過的《公益揭弊者保護法》檢驗黃國昌，他的狗仔行為程序違法（第3、5條）、手段不正當（第6、14條）、內容不符公益（第2條）、資金不明（第7、15條） 全面違反條例，根本就不是揭弊行為，無法受到揭弊法保護。

黃國昌被踢爆指揮狗仔跟拍不少綠營政要，包括總統府祕書長潘孟安、前行政院副院長鄭文燦、前政務委員張景森、前監察院祕書長李俊俋、監委蘇麗瓊、前衛福部長陳時中、立委沈伯洋、前民進黨祕書長林右昌等綠營政要。

張景森表示，黃國昌是揭弊者還是政治狗仔？要討論這個問題很簡單，就用黃國昌自己主導通過的《公益揭弊者保護法》的標準來檢驗就可以了，黃國昌狗仔隊的行為，與《公益揭弊者保護法》的規定完全不符，是不折不扣的狗仔行為。

張景森列舉，第一、程序違法：繞過揭弊管道，丟給媒體：《公益揭弊者保護法》第3條、第5條明白規定：揭弊必須透過監察院、檢察機關或政風單位等正規管道提出，才能受到法律保護。然而黃國昌的模式卻是：先組織狗仔偷拍，再將片段交給特定媒體大肆炒作。這種利用媒體爆料的作法，完全違反法定程序。既未透過正當管道，也無法享受法律保障。這違反條文：第3條、第5條。

張景森指出，第二、手段不正當。偷拍跟監就是下流手段：《公益揭弊者保護法》第6條第1項規定：「揭弊者應以合法方式取得資訊。」同法第14條也明定，若揭弊行為涉及違法取得、侵害他人隱私或其他權益，則不得適用保護。

張景森表示，黃國昌狗仔隊的行為包括長期跟監、偷拍隱私、甚至侵入民宅地下停車場，這些手段本身就可能觸犯刑法或個資法。蒐證方式非法，即使揭露的內容再驚人，也不算合法揭弊，更遑論獲得保護。違反條文：第6條、第14條。

張景森再指，第三、內容不符公益：八卦不是弊案，《公益揭弊者保護法》第2條明確定義：「揭弊」必須涉及公共利益的重大不法。然而黃國昌狗仔集團所曝光的，多半是針對政敵私生活的小道消息，甚至流於八卦，與公共利益毫無關聯。這種缺乏公益性與重大性的指控，更像是「政治抹黑」，而非揭弊。違反條文：第2條。

張景森指出，第四、資金不明：自己才是弊端，《公益揭弊者保護法》第7條明定，揭弊者不得因揭弊行為「圖利自己或他人」。第15條進一步規定，若揭弊行為涉及 舞弊、收受不當利益或其他不法，則不受保護。據傳黃國昌狗仔行動的 資金來源不透明，甚至涉及境外金流。若此屬實，這套狗仔體系本身就是最大的弊案。揭弊者應該是揭發黑暗，而不是成為黑暗的一部分。違反條文：第7條、第15條。

若根據相關法條，張景森強調，黃國昌的狗仔行為在程序（第3、5條）、手段（第6、14條）、公益性（第2條）、資金（第7、15條） 全面違反條例，根本就不是揭弊行為，無法受到揭弊法保護。真正的揭弊者應該是守法、守正義的勇者；黃國昌卻是躲在黑影中偷拍、操弄輿論的政客。若他還想繼續用「揭弊」掩飾自己的狗仔操作，不僅是對法律的侮辱，更是對公民社會的踐踏。這樣的人若還高舉正義大旗，只能讓正義蒙羞。

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？
凌晨1點街頭等買早餐！　他手表「停在7點」警揭心酸原因

民眾黨黃國昌揭弊狗仔張景森

最夯影音

