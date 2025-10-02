幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

▲黃國昌秀合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆「養狗仔跟監政敵」，連民眾黨前主席柯文哲都在偷拍名單中。對此，黃國昌今(2日)一早PO出陪同柯文哲出庭的照片，幽默表示「早就在跟他了」，並在文中標註柯文哲的社群帳號，柯文哲隨後也PO出照片表示「偶居然真的被跟了」，貼文一出，瞬間吸引萬人按讚，小草紛紛湧入留言「一大早的就互相告白放閃喔」、「我們早就都跟了」。

近日《鏡週刊》報導指稱，黃國昌不僅「養狗仔」跟拍政治人物，更被發現曾在2022年指控民眾黨前主席柯文哲等人曾進出88會館，遭質疑是否連柯文哲也遭到跟監偷拍。

民進黨立委王世堅1日聽聞痛批，世風日下，黃國昌居然連尊師重道都不懂，很多書都要重新好好讀，他拍誰大家都沒什麼意見，如果拍自己的老師、口口聲聲要維護的柯文哲主席，「社會看得很清楚」，這些當然需要黃國昌說明，現在只有看到一些報導，事實真相還不曉得。

對此，黃國昌一早PO出陪同柯文哲開庭的照片，幽默表示「早就在跟他了」，並在文中標註柯文哲的社群帳號。

柯文哲隨後也PO出另個角度的照片表示「偶居然真的被跟了」，同樣標註著黃國昌的社群帳號。

貼文一出，瞬間吸引萬人按讚，小草紛紛湧入留言「一大早的就互相告白放閃喔」、「這個好笑」、「我們早就都跟了」、「幽默到爆炸」。

▼柯文哲秀合照。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）