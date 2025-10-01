　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

▲▼民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席中央委員會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席中央委員會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔跟監政敵風波延燒，他也證實過去曾提供《菱傳媒》等媒體資料。黃國昌今（1日）表示，協會揭發弊案從未收受任何報酬，提供資料也沒收受任何對價；至於媒體關切調查員有無領薪水、調查費等？黃強調，不討論任何調查員的合作方式，並反嗆，「你是希望他們被標定、被黑道斷手斷腳嗎？這是你希望的嗎？我絕對不會做這種事，因為缺德」。

《自由時報》提問，有揭露弊案為何不標示來自吹哨者協會？黃國昌反酸，總統府消息人士給自由時報獨家，自由會寫消息來源嗎？這不是最基本事情？

至於YouTube的曝光遠大於媒體，揭弊為何要透過媒體露出？黃國昌說，「過譽了啦，說我臉書、YouTube流量大，沒必要跟其他媒體合作？對我們來講，協會揭發弊案從不收受任何報酬，沒人給我們一塊錢，且前兩天我也老實回答，我提供人家東西，從來沒收受任何對價」。

黃國昌表示，吹哨者保護協會的第一個調查報導，是財訊的封面故事「科學城物流案」，民進黨權貴怎麼在民進黨中央由洪耀福主持的會議，讓秦嘉鴻為自己大賺一筆，把屬於台灣人的科學城物流，賣給民進黨政客口中所謂的紅色資本，「當初科學城物流案子，很感謝財訊願意做，因為沒什麼媒體敢做」。

「為什麼？得罪當道怎麼敢做？得罪民進黨後拿不到標案怎麼辦？」黃國昌說，得罪了洪耀福後，洪還真的告他、要他撤文，他就留言「歡迎來告、法院見」。

黃國昌說，進入法院程序後，提告的洪耀福當自訴人從頭到尾不敢出庭，一審判決被嚴重打臉後說要提上訴，最後悄悄撤回，這些有多少媒體敢報導？綠色媒體不敢報導，這麼嚴重的事，真正把科學城物流賣給民進黨口中紅色資本的賣國行徑，高喊抗中保台的民進黨視若無睹、號稱關心台灣國家安全的綠色媒體不敢報導、絕口不提，這不是目前台灣政媒的現狀嗎？

黃國昌說，吹哨者協會所做的東西都是得罪人的，「有人敢登，我們都很感激」。過去還有另一家平面，當初他提供獨家消息，答應要A1頭版處理，最後縮到A4、6分之1版面，「打來跟我道歉，說上面接到電話，我想現在媒體界的悲哀跟現實，很多媒體從業朋友應該都心有戚戚焉吧？我說的應該沒有錯吧？」

黃國昌直言，台灣的政媒環境是什麼？打開天窗說亮話，不就是這樣？這不就是台灣媒體現狀？還是說揭發的弊案越少人報導越好？黃國昌不准跟媒體合作，寫的東西只准在YT、臉書發表 ，其他通通不要，這不是很可笑嗎？

黃國昌還表示，更可笑的還有鏡週刊，說公館營區弊案是搜集多方消息來源查證後寫出，「送你『不要臉』三字，我告訴你有公館弊案以前，你知道嗎？你根本不知道、你不會知道的」。

黃國昌說，公館營區弊案他從2019就開始追，是為了保護檢調讓他們能人贓俱獲，因為當時現金給少將張大偉，是把錢放在車子裡，還不是把現金拿出來，是車留著、給鑰匙，讓他開走車，「這種現金交付方式，你們怎麼會知道？透過哪些公司洗錢，你們怎麼會知道？是透過很多消息來源拼湊出來的，我一樣再送鏡週刊不要臉三個字」。

「當初來找我時，我東西給你們是我把圖表、關係圖都畫好了，你敢否認啊？」黃國昌直言，他也有跟鏡週刊合作，合作的媒體非常多，他只是舉其中幾個例子而已，就連《自由時報》過去也有跟他合作過。

媒體追問，是否有給調查員薪資或是調查費？黃國昌說，他跟任何合作或委託的調查員， 對象、合作方式他都不會討論，「你是希望他們被標定、被黑道斷手斷腳嗎？這是你希望的嗎？我絕對不會做這種事，因為缺德」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2地加油發票中大獎　全落1縣市
快訊／北捷逼座婦繳1.5萬罰金！　恢復自由
李多慧素顏化身鏟子超人！　臉沾泥喊：想多幫忙
快訊／叫外送中了200萬！　17張一次看
流感疫情提早！　衛福部長示警「10月一波高峰」
快訊／17名幸運兒中千萬發票！　完整清單曝光
快訊／大雷雨轟2縣市　持續1小時
趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」沒發現

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

市長初選在即仍出任召委　陳亭妃：顧好台南災後重建預算最重要

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

提劉兆玄因88水災下台　王鴻薇：卓榮泰多有自信才無人負責？

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

普發1萬再推進　新召委林思銘排定10/8、10/9開聯席會審查特別預算

只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

同理心？鍾沛君「災民便當餓死說」惹議　國民黨：沒聽過她有講

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

市長初選在即仍出任召委　陳亭妃：顧好台南災後重建預算最重要

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

提劉兆玄因88水災下台　王鴻薇：卓榮泰多有自信才無人負責？

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

普發1萬再推進　新召委林思銘排定10/8、10/9開聯席會審查特別預算

只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

同理心？鍾沛君「災民便當餓死說」惹議　國民黨：沒聽過她有講

不是醫科和電機！「1科系」平均月薪超過6萬　8成人念完不後悔

萬聖節星巴克推暗夜星冰樂　IKEA「一刀莓命」黑色甜點上陣

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

星享道「雙城雙享」台中高雄1趟玩透透　劍湖山優惠4大連假適用

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

2地加油發票中大獎　全落在台北市

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

【被質疑作秀】花蓮洪災罹難者頭七公祭！　徐榛蔚上香哭了家屬痛批「在擺拍」

政治熱門新聞

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認：需2週適應

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

更多熱門

相關新聞

只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔跟監政敵風波延燒，綠營指黃過去也曾跟過前主席柯文哲。對此，黃國昌今（1日）說，民進黨最喜歡來找他，說柯文哲也怎樣、黃國昌不敢談柯，搞得他好像是中華民國檢察總長，所有犯罪、所有相關的弊案全部在他管轄中，如果有一件沒有去查就是他偏心，「你要課予我這樣的責任，我也OK，那你就給我當檢察總長，我就全面去掃，問題是你敢嗎？」

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

黃國昌涉養狗仔「柯文哲也不放過」　王世堅嘆氣：世風日下

黃國昌涉養狗仔「柯文哲也不放過」　王世堅嘆氣：世風日下

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

關鍵字：

民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面