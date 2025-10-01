吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席中央委員會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔跟監政敵風波延燒，他也證實過去曾提供《菱傳媒》等媒體資料。黃國昌今（1日）表示，協會揭發弊案從未收受任何報酬，提供資料也沒收受任何對價；至於媒體關切調查員有無領薪水、調查費等？黃強調，不討論任何調查員的合作方式，並反嗆，「你是希望他們被標定、被黑道斷手斷腳嗎？這是你希望的嗎？我絕對不會做這種事，因為缺德」。

《自由時報》提問，有揭露弊案為何不標示來自吹哨者協會？黃國昌反酸，總統府消息人士給自由時報獨家，自由會寫消息來源嗎？這不是最基本事情？

至於YouTube的曝光遠大於媒體，揭弊為何要透過媒體露出？黃國昌說，「過譽了啦，說我臉書、YouTube流量大，沒必要跟其他媒體合作？對我們來講，協會揭發弊案從不收受任何報酬，沒人給我們一塊錢，且前兩天我也老實回答，我提供人家東西，從來沒收受任何對價」。

黃國昌表示，吹哨者保護協會的第一個調查報導，是財訊的封面故事「科學城物流案」，民進黨權貴怎麼在民進黨中央由洪耀福主持的會議，讓秦嘉鴻為自己大賺一筆，把屬於台灣人的科學城物流，賣給民進黨政客口中所謂的紅色資本，「當初科學城物流案子，很感謝財訊願意做，因為沒什麼媒體敢做」。

「為什麼？得罪當道怎麼敢做？得罪民進黨後拿不到標案怎麼辦？」黃國昌說，得罪了洪耀福後，洪還真的告他、要他撤文，他就留言「歡迎來告、法院見」。

黃國昌說，進入法院程序後，提告的洪耀福當自訴人從頭到尾不敢出庭，一審判決被嚴重打臉後說要提上訴，最後悄悄撤回，這些有多少媒體敢報導？綠色媒體不敢報導，這麼嚴重的事，真正把科學城物流賣給民進黨口中紅色資本的賣國行徑，高喊抗中保台的民進黨視若無睹、號稱關心台灣國家安全的綠色媒體不敢報導、絕口不提，這不是目前台灣政媒的現狀嗎？

黃國昌說，吹哨者協會所做的東西都是得罪人的，「有人敢登，我們都很感激」。過去還有另一家平面，當初他提供獨家消息，答應要A1頭版處理，最後縮到A4、6分之1版面，「打來跟我道歉，說上面接到電話，我想現在媒體界的悲哀跟現實，很多媒體從業朋友應該都心有戚戚焉吧？我說的應該沒有錯吧？」

黃國昌直言，台灣的政媒環境是什麼？打開天窗說亮話，不就是這樣？這不就是台灣媒體現狀？還是說揭發的弊案越少人報導越好？黃國昌不准跟媒體合作，寫的東西只准在YT、臉書發表 ，其他通通不要，這不是很可笑嗎？

黃國昌還表示，更可笑的還有鏡週刊，說公館營區弊案是搜集多方消息來源查證後寫出，「送你『不要臉』三字，我告訴你有公館弊案以前，你知道嗎？你根本不知道、你不會知道的」。

黃國昌說，公館營區弊案他從2019就開始追，是為了保護檢調讓他們能人贓俱獲，因為當時現金給少將張大偉，是把錢放在車子裡，還不是把現金拿出來，是車留著、給鑰匙，讓他開走車，「這種現金交付方式，你們怎麼會知道？透過哪些公司洗錢，你們怎麼會知道？是透過很多消息來源拼湊出來的，我一樣再送鏡週刊不要臉三個字」。

「當初來找我時，我東西給你們是我把圖表、關係圖都畫好了，你敢否認啊？」黃國昌直言，他也有跟鏡週刊合作，合作的媒體非常多，他只是舉其中幾個例子而已，就連《自由時報》過去也有跟他合作過。

媒體追問，是否有給調查員薪資或是調查費？黃國昌說，他跟任何合作或委託的調查員， 對象、合作方式他都不會討論，「你是希望他們被標定、被黑道斷手斷腳嗎？這是你希望的嗎？我絕對不會做這種事，因為缺德」。