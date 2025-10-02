快訊／遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

台北地院審理京華城案今（2）日傳喚民眾黨前主席柯文哲，日前民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌遭爆「養狗仔」，且當時狗仔團隊府院黨高層、政壇人士都跟，連民眾黨主席柯文哲也在名單中。對此，柯文哲笑說「什麼跟蹤我」。黃國昌也於臉書PO照片，幽默表示「早就在跟他了」，柯文哲隨後也PO出照片表示「偶居然真的被跟了」。

▲柯文哲今到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，包含綠委王義川、政委張景森、陳時中、前民進黨秘書長林右昌、前民眾黨主席柯文哲等人。黃國昌則回應，精鏡傳媒集團這種挑撥離間的假新聞，連具體事實都無法提出，只為配合民進黨進行政治鬥爭，敗壞台灣的媒體環境令人不齒，更凸顯在民進黨全面掌控媒體下綠媒的墮落，實乃國之不幸。

台北地院今審理京華城案，傳喚前都發局長黃景茂以及柯文哲等人，黃國昌陪同柯文哲現身，柯文哲下車後微笑向支持者揮手致意。柯文哲步入地院時被媒體問「媒體說黃主席會跟蹤你」，柯文哲笑著回應說「什麼跟蹤我」。黃國昌於臉書PO出陪同柯文哲開庭的照片，幽默表示「早就在跟他了」，並在文中標註柯文哲的社群帳號，柯文哲隨後也PO出照片表示「偶居然真的被跟了」，