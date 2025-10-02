華藏淨宗弘化基金會捐千萬　助花蓮光復重建

▲華藏淨宗弘化基金會與中華華藏淨宗學會，共計1千萬元至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助花蓮縣面對馬太鞍堰塞湖潰壩災後復原作業，華藏淨宗弘化基金會董事長上悟下道大和尚1日慈悲發起花蓮救災，帶領近百人前往光復鄉，並透過華藏淨宗弘化基金會與中華華藏淨宗學會，分別捐贈新台幣500萬元，共計1,000萬元至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。縣長徐榛蔚代表受贈，感謝基金會展現大愛，以實際行動扶助災區重建。

縣長徐榛蔚表示，感謝華藏淨宗弘化基金會及上悟下道大和尚長期以來對花蓮的關懷與護持。面對重大災害，基金會在第一時間集結人力、物力、財力，伸出援手，成為災後復原的重要力量。

▲縣長徐榛蔚致贈感謝狀。

社會處表示，縣府將秉持公開透明原則，妥善運用每一分善款，確保資源專款專用於各項重建作業，讓災區鄉親早日重建家園。

上悟下道大和尚指示莊行法師、莊弘法師、莊霖法師、莊慈法師、莊慧法師等，帶領近百位四眾同修抵達災區基金會並於現場提供現煮熱食與飲品，並攜帶小怪手協助清淤除泥，展現對受災鄉親的即時關懷。

此次行動也號召全台淨宗四眾同修發心出錢出力，積極支援災後復原，盼望花蓮能早日恢復正常生活。

